Bürgerverein wird 25

Irina Voigt

Neuenhagen (MOZ) Der Bürgerverein Bollensdorf hat in den zurückliegenden 25 Jahre viel zum gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde beigetragen. Die Mitglieder mischten sich ein, gaben den Gemeindevertretern wichtige Hinweise, wo es brennt, und sorgten in vielfältiger Weise dafür, dass Traditionen entstanden oder nicht vergessen wurden. Sie schlugen Namen für Straßen - wie die Dr.-Horst-Rocholl-Straße - vor, oder trugen viel Geld für eine neue Gedenktafel am Fallada-Haus zusammen.

Am 13. Oktober, 18 Uhr, wird nun der 25. Geburtstag des Bürgervereins mit einem Rückblick auf Erreichtes und einem Ausblick auf neue Ziele gefeiert. Gleich in der darauf folgenden Woche, am 21. Oktober, geht es im Gemeinderaum der Kirche in der Dorfstraße um 10 Uhr weiter im Veranstaltungsreigen mit einer Gesprächs- und Informationsrunde zum Sport- und Geschichtspark.