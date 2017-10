Landkreis sucht potenzielle Pflegeeltern

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Der Pflegekinderdienst des Jugendamtes Märkisch-Oderland sucht Menschen, die bereit sind, ein Pflegekind aufzunehmen und ihnen ein kindgemäßes Aufwachsen in einer Familie zu ermöglichen. "Viele Kinder und Jugendliche, auch in unserem Landkreis, haben nicht die Chance, in ihren Familien oder einem sicheren Umfeld aufzuwachsen", erklärt Pressesprecher Thomas Berendt. Gesucht werden daher liebevolle und verantwortungsbewusste Frauen, Männer und Paare, die einem Kind vorübergehend oder dauerhaft Wärme, Geborgenheit, Förderung und Erziehung geben können.

Das Jugendamt führt regelmäßig Infoabende rund um das Thema Pflegekinder und Pflegeelternschaft durch. "Den Interessierten wird dabei ein erster Überblick darüber verschafft werden, was eine Pflegeelternschaft bedeutet", so Berendt. Die nächste Veranstaltung findet am 17. Oktober von 18 bis 19.30 Uhr im Oberstufenzentrum Strausberg, Wriezener Str. 28 statt. Interessenten können sich bis zum 16. Oktober anmelden.

Anmeldung über Volkshochschule MOL, Geschäftsstelle Strausberg, Wriezener Straße 28, Strausberg; Sylvia Schumann, Tel. 03346 850-6845; Mail: volkshochschule@landkreismol.de oder beim Pflegekinderdienst unter Tel. 03346 850-6451