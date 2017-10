Große Bühne für kleine Künstler

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Mädchen und Jungen aus zwölf Ländern haben sich am 50. Internationalen Zeichenwettbewerb beteiligt. Die schönsten Einsendungen sind in einer Jubiläumsausstellung zu sehen. Die Preisträger stehen fest. Bis zum 12. Oktober hat die bunte Bilderschau an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt geöffnet.

Aus 1253 Malereien, Linolschnitten, Collagen und Bleistiftzeichnungen hat eine Jury die Schönsten für die traditionelle Ausstellung zum Abschluss des diesjährigen Internationalen Zeichenwettbewerbes ausgewählt. Dieser Wettbewerb hat in Schwedt vor 50 Jahren seinen Anfang genommen. Er zählt zu den größten und renommiertesten Zeichenwettbewerben von Deutschland und trägt den Ruf von Schwedt als Kunst liebende Stadt in die ganze Welt.

Organisator des Wettbewerbes und Ausstellungsmacher ist der Förderverein der Musik- und Kunstschule Schwedt. Dieser Verein hält den Kontakt zu Mädchen und Jungen in zwölf Ländern, darunter Polen, Russland, China, Bulgarien und Namibia. Aber auch Schulen und Kindergärten aus Schwedt und dem ganzen Land Brandenburg werden regelmäßig zum Mitmachen eingeladen. 600 Arbeiten aus Deutschland sind in diesem Jahr in Schwedt eingetroffen. Den Kindern und Jugendlichen wird mit der Ausstellung und Preisverleihung der ganz große Bahnhof gemacht. Das bestärkt sie weiter zu malen und ihre Umwelt genau zu betrachten. Gerade Jugendliche schicken mehr und mehr Bilder ein, die sich kritisch mit dem Alltag auseinandersetzen.

Heinz Kudlak aus Schwedt hat sich die neue Ausstellung angesehen und war begeistert. Er ist 61 Jahre alt und hat als Jugendlicher mehrere Male am Internationalen Zeichenwettbewerb teilgenommen. Einmal hatte er ein Bild gemalt, auf dem unzählige Bauarbeiter ein Hochhaus in Schwedt bauen. "Ich habe mehrere Tage an diesem Bild gesessen. Zuerst war ich auf der Baustelle, habe zugeschaut und Skizzen gemacht. Danach habe ich das Bild gemalt und zum Wettbewerb geschickt", erzählt Heinz Kudlak. Sein Bild von der Baustelle ist in den 1970er-Jahren prämiert worden und noch bis zum Jahresende in der PCK-Galerie zu sehen.

Preiswürdig in diesem Jahr war zum Beispiel die Gruppenarbeit der Klasse 1b aus der Schwedter Grundschule "Astrid Lindgren". 25 Mädchen und Jungen haben daran mitgemalt. Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl fand das so schön, dass er dem Bild einen Sonderpreis verlieh. Ausgezeichnet wurde unter anderem auch die Gemeinschaftsarbeit von Zehntklässlern aus Spremberg. Schüler Maximilian Jacob sagte: "Wir haben ein riesiges Fischhotel gemalt, weil die Spree so braun und dreckig ist. Unser Bild ist hier zu sehen. Es ist für mich ein tolles Gefühl, in Schwedt dabei zu sein." Kunstlehrerin Silvia Pfeiffer ergänzte: "Danke für eine so wunderbare Ausstellung und die Einladung zur Eröffnung. Wir werden auch zur 51. Ausstellung einen Beitrag gestalten."

Der Aufruf für den 51. Wettbewerb liegt bereits vor. "Gestaltet originelle Bilder über euren Alltag, eure Umwelt, eure Träume", heißt es darin. (Einsendeschluss: 1. Juli 2018, Anschrift: Internationaler Zeichenwettbewerb, Lindenallee 62a in 16303 Schwedt).