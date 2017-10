Altlandsberg hat jetzt ein INSEK

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Ein Richtung weisendes Dokument haben die Stadtverordneten in der vergangenen Sitzung auf den Weg gebracht. Mehrheitlich beschlossen sie das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) Altlandsbergs mit seinen Ortsteilen.

Man stelle sich Altlandsberg samt seinen Ortsteilen auf einer Landkarte vor. Flächenmäßig lässt sich das Gebiet von West (berlinnaher Raum) nach Ost (Strausberger und Blumenthaler Wald- und Seengebiet) entsprechend den vorhandenen Bedingungen in unterschiedliche Siedlungsbereiche einteilen:

Ganz links läge der Bereich Gewerbe mit Gebieten in Altlandsberg und Bruchmühle. Es folge der Bereich Wohnen mit den Ortsteilen (OT) Altlandsberg, Bruchmühle und Wegendorf. Dann käme der Bereich Wohnen kombiniert mit Landwirtschaft, bestimmend für die OT Wesendahl und Buchholz, sowie am östlichen Rand des Territoriums Gielsdorf, das mit Wohnen und Erholung verknüpft ist.

Das ist nur eine ausgewählte schematische Darstellung aus dem in der jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossenen Integrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK). Doch sie macht Besonderheiten der Ortsteile ebenso deutlich wie das Ziel, eine aufeinander abgestimmte Entwicklung der einzelnen Ortsteile anzustreben, ohne deren jeweilige Eigenheiten zu zerstören.

Knapp 170 Seiten umfasst das ganze Werk mit allen seinen Anlagen. Soll es doch die Basis für planerische und politische Entscheidungen kommunaler Gremien bilden, die bis in die Jahre 2030 bis 2050 hineinreichen. Es verpflichtet die Stadt zu langfristiger schrittweiser Umsetzung und dient dabei auch als Grundlage für Förderanträge.

Ein solches zu erarbeiten, hatten die Stadtverordneten im April 2015 beschlossen und dazu in der Folge eine zeitweilige Arbeitsgruppe INSEK/Leitbild ins Leben gerufen. Im Jahr darauf verständigte man sich, zur fachlichen Unterstützung das Planungsbüro Bolck heranzuziehen. Auch gab es drei Workshops sowie öffentliche Vorstellungen/Einsichtnahmen, um möglichst viele Bürger in die Erarbeitung einzubeziehen.

Dazu wurden vorhandene Planungsmaterialien wie das wohnungspolitische Konzept der Stadt in das INSEK integriert. Übergreifendes strategisches Ziel: eine lebendige Innenstadt bei ausgewogener Entwicklung der Ortsteile in einem erhaltenswerten Landschaftsraum samt einer guten Vernetzung untereinander.

Dank und Anerkennung für diese Arbeit konnte dem ehrenamtlich agierenden kleinen Gremium um Michael Töpfer (CDU) und Stefan Bolck von den meisten gewiss sein. Einen Zukunftsplan nannte Stadtverordnetenvorsitzender Ravindra Gujjula das Werk. "So konkret wie möglich und so allgemein wie nötig" sei es gehalten, lobte SPD-Fraktionsvorsitzende Esther Drusche.

Bis A & O-Fraktionsvorsitzender Ronald Marks scharf von "Misserfolg" bezüglich der Mitarbeit von Bürgern sprach (sich dabei allerdings nicht ausschloss) und Kritik an Umfang und damit Handhabbarkeit des INSEK äußerte, an die sich Detlef Zelinski (Freie Bürger) anschloss, und sich das Gremium in einer Diskussion über Auslegungs- und Formulierungsfragen des Beschlusstextes verfranste.

Am Ende wurde das Werk bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung beschlossen.