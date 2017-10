Kochen, basteln, tanzen

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Mit drei interessanten Sonnabend-Angeboten lockt das Bad Freienwalder Jugend-, Kultur- und Bildungszentrum OFFI ab dem 7. Oktober. An diesem Tag dreht sich alles um gesunde Ernährung. Mädchen und Jungen ab acht Jahre können in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in kleinen Gruppen gemeinsam kochen.

Eine Woche später sind Kreativität, Phantasie und Geschick gefragt. Denn am 14. Oktober können Kinder zwischen acht und 14 Jahren mit Naturmaterialien basteln. Bunt gefärbte Blätter, Eicheln und Kastanien gibt es zurzeit ausreichend. Diese können im Vorfeld gesammelt und mitgebracht werden.

Rhythmisch wird es am 21. Oktober. "Dann läuten wir die Ferien ein und veranstalten eine P16-Party mit DJ-Contest", kündigt das OFFI an. Teilnehmer können über den besten DJ entscheiden.

Für alle drei Veranstaltungen wird jeweils ein geringer Unkostenbeitrag in Höhe von drei Euro erhoben.

Anmeldungen und Nachfragen zu den Angeboten erteilen die Mitarbeiter des Jugend-, Kultur- und Bildungszentrums OFFI unter: Telefon 03344 419641 oder schriftlich per E-Mail: offi@stiftung-spi.de