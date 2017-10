Containern für Altkleider zugestimmt

Josefine Jahn

Neu Mahlisch (MOZ) In ihrer jüngsten Sitzung stand für die Lindendorfer Gemeindevertreter auch die Abstimmung über das Aufstellen drei neuer Altkleidercontainer auf der Tagesordnung. Die Anfrage hatte die Firma Profittex GmbH mit SItz in Bochum gestellt, die bereits in Dolgelin, Libbenichen und Sachsendorf Sammelcontainer zu stehen hat. Drei weitere sollen nun in Neu Mahlisch, Werder und Friedensthal aufgestellt werden.

Gleichzeitig wünscht die Firma laut ihres Antrags, dass neben ihren keine weiteren Sammelcontainer von Drittfirmen aufgestellt werden. Gemeindevertreter Christian Gehlsen äußerte diesbezüglich starke Bedenken. "Wo liegt unser Interesse?", fragte er seine Gemeindevertreterkollegen. "Wollen wir den Kapitalhai oder lieber einen gemeinnützigen Träger?", gab der Sachsendorfer in Bezug auf den Gesellschaftsnamen des Antragstellers zu bedenken. Wenigstens solle man den Satz aus dem Antrag streichen, der weitere Container Dritter verbiete, schlug er vor. Darauf einigte man sich in der Versammlung und stimmte dem Antrag mit sechs Stimmen bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung zu.