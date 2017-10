Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Am Sonnabend zwischen 9 und 13 Uhr stehen die Türen zu den Unterrichtsräumen der Oberschule Neuenhagen in der Ziegelstraße 16 für Neugierige weit offen. Vor allem die künftigen Siebtklässler und deren Eltern wird das Angebot interessieren. Schüler, Eltern, Lehrer und Mitglieder des Fördervereins stehen an diesem Tag als Gesprächspartner bereit.

Im kommenden Schuljahr 2018/19 werden an dieser Oberschule 40 Schülerinnen und Schüler in die beiden siebenten Klassen aufgenommen werden können. "Unser letzter Abschlussjahrgang war besonders erfolgreich", sagt Schulleiter Falko Böhme. Von 21 Absolventinnen und Absolventen hätten alle die Fachoberschulreife (Realschulabschluss) erzielt, zwölf Mädchen und Jungen sogar den FOR-Q mit der Qualifizierung zum Wechsel in die 11. Klasse der gymnasialen Oberstufe.