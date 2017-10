Stadt zeigt sich stolz auf Orchestermäuse

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sie ist eine Erfolgsgeschichte made in Frankfurt - die musikalischen Kinderbuchreihe von Dirigent Howard Griffiths, Komponist Fabian Künzli und Illustratorin Karin Hellert-Knappe. Am vergangenen Freitag wurde Teil 2 der "Hexen-Trilogie", "Die Orchestermäuse - Ein musikalisches Märchen" in Köln mit dem Leopold-Medienpreis ausgezeichnet. Vergeben wird er vom Verband deutscher Musikschulen und dem Bundesjugendministerium.

Über die Auszeichnung unter 150 Bewerbungen freut man sich auch im Frankfurter Rathaus. Kulturdezernent Markus Derling beglückwünschte alle am Projekt Beteiligten, darunter vor allem auch das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt. "Wir freuen uns, dass damit die intensive künstlerische Hinwendung zu Kindern und Jugendlichen und die musikpädagogische Arbeit des BSOF und seines Generalmusikdirektors im nationalen Rahmen gewürdigt werden", erklärte Derling. "Gerade Musik für Kinder und deren Vermittlung bedarf einer hohen Qualität und Professionalität. Dafür steht das ausgezeichnete musikalische Märchen um den Maestro, die kleine Hexe und die fidele Mäusefamilie." Er wünsche sich, dass das musikalische Märchen in Zukunft noch häufig zur Aufführung kommt und "Buch und CD den Weg in viele Kinderzimmer finden".

Erst vor wenigen Tagen war der dritte Teil der Reihe in der Konzerthalle in Frankfurt uraufgeführt worden - "Das fliegende Orchester". Sprecherin war Schauspielerin Martina Gedeck. Zeitgleich erschien das dazugehörige Buch. Das erste Buch "Die Hexe und der Maestro" soll demnächst bereits in dritter Auflage erscheinen und liegt mittlerweile auch in Englisch und Türkisch vor.

Mehr zur Kinderbuch-Reihe unter: www.orchestermaerchen.ch