Abriss schafft Platz für neue Ideen

Irina Voigt

Rüdersdorf (MOZ) Angesichts der Dringlichkeit eines Erweiterungsbaus fürs Heinitz-Gymnasium ist der zweite Teil des städtebaulichen Ideen- und Realisierungswettbewerbs etwas in den Hintergrund geraten. Es waren von den Architekturbüros zugleich Vorschläge erwartet worden, wie es im Quartier Brückenstraße weitergehen soll.

In den großen Wohngebieten in der Brückenstraße und im Friedrich-Engels-Ring gibt es schon seit Jahren keine Räume mehr, in denen sich die Bürger treffen, wo Angebote stattfinden könnten. Im Bürgertreff, den es seit nunmehr zehn Jahren gibt, werden viele Angebote unterbreitet, aber für mehr als ein Dutzend Gäste reichen die Räumlichkeiten nicht aus. "Wir haben nach Möglichkeiten gesucht, die Lücke zu schließen", sagt Stephan Mayer von der Brandenburgischen Stadterneuerungsgesellschaft. Es würden im Wohngebiet Veranstaltungs- und Versammlungsräume für 30 bis 50 Rüdersdorfer gebraucht. Die aber gebe es hier nicht.

Der Wunsch nach einem Bürgerzentrum nahe der Schulen, der Einkaufsmöglichkeiten, der Post, der Apotheke bestünde schon seit einiger Zeit. Klar sei von vornherein, dass sich ein solches Zentrum finanziell nicht selbst tragen würde, dass es bezuschusst werden müsste. "Aber es wäre förderfähig im Zusammenwirken von Gemeinde, Land und Bund", weiß Mayer.

Der Platz für solch ein künftiges Bürgerzentrum erschloss sich rasch, nachdem die Wohnblöcke 96-99 und 100-103 abgerissen worden waren. Damit wurde eine Fläche für die Gymnasiumserweiterung frei, aber auch für einen Quartierstreff.

Aufgrund der engen räumlichen und funktionalen Verschränkung beider Aufgabenstellungen lobten die Gemeinde und der Landkreis Märkisch-Oderland den kombinierten städtebaulichen Ideen- und Realisierungswettbewerb gemeinsam aus. Mit der Planung und Realisierung des Neubaus für das Heinitz-Gymnasium soll unmittelbar nach dem Wettbewerb begonnen werden, während die städtebaulichen Ideen als Grundlage für die Gestaltung des neuen Quartiersplatzes im Rahmen der Handlungsinitiative "Soziale Stadt" zur Verbesserung des Wohngebiets genutzt werden sollen.Insgesamt waren 15 Wettbewerbsbeiträge frist- und formgerecht eingereicht worden.

Die Ideen, die die meiste Zustimmung fanden, zeigten einen größeren Baukörper als Wohn- und Geschäftshaus und eine Art Pavillon als Bürgertreff. Allerdings stehen einer Umsetzung noch mehrere Hürden im Weg - von Grundstückseigentum, Betreiber bis Finanzierung. Noch befindet sich an dieser Stelle der NP-Markt. Mayer berichtet von Gesprächen mit dem Eigner des Supermarktes nebenan, dem auch der NP-Markt gehört, und vom großen Interesse im Rathaus.

Auch in Hennickendorf tut sich etwas beim sogenannten Stadtumbau. Derzeit wird der Wohnblock Albrecht-Thaer-Straße 5-8 entkernt, um dann abgerissen zu werden. Wie der große Innenhof dann neu gestaltet werden könnte, dazu gebe es derzeit noch keine Pläne, sagt Stephan Mayer.