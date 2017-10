Ein Klavier zur Begrüßung

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein großes Willkommensfest wurde am Mittwochabend in der Großen Scharrnstraße gefeiert. Es richtete sich sowohl an die rund 500 Teilnehmer des Jahrestreffens vom Verein MitOst, die bis zum Ende der Woche in Frankfurt und Slubice tagen, als auch an alle Bürger der Doppelstadt. Initiativen der Stadt und der Universität stellten sich vor, Künstler gestalteten ein Programm. Unter anderem konnte man die einmalige Formation "Captain Flu and the handkerchiefs" vom Modernen Theater Oderland erleben.

Schon am Dienstag wurde ein Klavier auf einem plüschigen Teppich mitten in der Bahnhofshalle platziert. "Als Einladung, zu spielen, das Festival mitzuerleben und ein anderes Gefühl für die bekannten Räume in der Stadt zu gewinnen", wie es Festival-Organisator Oliver Spatz ausdrückt.

Zum öffentlichen Rahmenprogramm, das nicht nur von Vereinsmitglieder besucht werden kann, gehört am heutigen Donnerstag um 11.30 Uhr ein Vortrag des Autors und Künstlers Krzysztof Czyzewski in der Aula des Collegium Polonicum. Er hat an der polnisch-litauisch-weißrussischen Grenze das "Borderland" mitgegründet - ein kulturelles Zentrum im Grenzland, das als Vorlage für ähnliche Projekte in ganz Europa gilt. Er wird darüber sprechen, wie Europa ein offenes, kreatives und tolerantes Zuhause bleibt, in dem sich jeder einbringen kann.

