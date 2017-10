Türkische und deutsche Wissenschaftler gründen Online-Universität

dpa

Berlin (dpa) Türkische und deutsche Wissenschaftler wollen in Berlin gemeinsam eine Online-Akademie gründen. Die Eröffnungsveranstaltung der "OFF-University" findet am Samstag in der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin-Hellersdorf statt, wie der Verein Organisation für den Frieden (OFF) mitteilte.

Der Verein will entlassenen türkischen Wissenschaftlern die Möglichkeit geben, über Videos im Internet Vorlesungen zu halten und mit ihren Studenten in Kontakt zu bleiben. Ab dem 15. Oktober soll es laut Verein regelmäßige Vorlesungen geben.