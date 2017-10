Erfolgreich und engagiert

Hubertus Rößler

Müllrose (MOZ) Seit einem halben Jahrhundert führt Ulrich Zimmer sein Bauunternehmen, das über die Grenzen Müllroses hinaus einen guten Namen hat. Bei der Feier zum Betriebsjubiläum am Mittwoch kamen neben Familie und Freunden Weggefährten und Vertreter aus Wirtschaft und Politik.

Die Schar der Gratulanten wollte gar kein Ende mehr nehmen. Rund 100 Gäste waren am Mittwoch in das Haus Katharinensee nach Müllrose gekommen, um Ulrich Zimmer zu gratulieren. Nicht etwa zu seinem 74. Geburtstag - dieser ist erst in wenigen Wochen - sondern zum 50. Betriebsjubiläum. "Eigentlich sollte ich ja Bäckermeister werden - wie mein Vater und der Großteil meiner Familie. Aber dann kam alles ganz anders", erzählte Zimmer, der bei der HTS Müllroser Hoch-, Tief-, Straßenbau GmbH derzeit 31 Mitarbeiter beschäftigt. Als er zehn Jahre alt war, verstarb sein Vater und ein Onkel entschied, dass er Schlosser werden sollte - da dessen alte Maschinen repariert werden mussten.

Als 23-Jähriger wurde er beim Müllroser Brunnenbau- und Schmiedemeister Walter Schmiedel angestellt und nach dessen Tod führte er ab dem 1. Oktober 1967 den Betrieb als Bau- und Reparaturschlosserei weiter. "Der Weg war nicht einfach, aber die damalige Zeit ist der Grundstein für meine heutige Firma. Ich bekam von meinem ersten Lehrmeister den Spruch mit auf den Weg: ,Lerne alle Formeln, ausrechnen können die anderen.' Man muss nicht alles alleine können, aber man muss immer miteinander kommunizieren. Genauso halte ich es in meiner Firma." Zum Jubiläum am Montag hatte er alle Mitarbeiter und ihre Familien zu einer gemeinsamen Dampferfahrt eingeladen.

Im Jahr 1974 wurde das Gewerbe um Dachklempnerei, Heizung- und Sanitärinstallation erweitert. Nach der Wende wurde der Betrieb ein weiteres Mal vergrößert - dieses Mal um Rohrleitungsbau und Erschließungsarbeiten. 1995 errichtete die Firma ihren heutigen Betriebssitz im Gewerbeparkring Müllrose. Sohn Jens Zimmer machte sich wenig später mit einem Heizungs- und Sanitärbetrieb im gleichen Haus selbstständig.

Unter den Gästen im Haus Katharinensee - ebenfalls ein erfolgreiches Projekt von Ulrich Zimmer, der eine alte Scheune zu einem modernen Tagungshaus umbaute - weilten neben Familie und Freunden zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft und Politik. Hendrik Fischer, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, sagte in seiner Laudatio: "Für mich ist Ulrich Zimmer ein Handwerker, wie er im Buche steht. Es ist aller Ehren wert, was er alles erreicht hat. 1967 war sicher nicht die ideale Zeit, um ein privates Unternehmen zu gründen. Daher ist doch die Frage, was die Erfolgskriterien von Ulrich Zimmer sind. Da möchte ich drei Punkte nennen: Als erstes hat er sein Unternehmen immer wieder erweitert und gesehen, wo Marktlücken sind. Zweitens: Man braucht Menschen, die das umsetzen, und beim Thema Fachkräftesicherung hat er immer wieder ein gutes Händchen bewiesen und frühzeitig um den Nachwuchs geworben. Als dritter Punkt ist sein gesellschaftliches Engagement zu nennen, was wirklich beispielhaft ist", zählte der Staatssekretär auf.

Lobende Wort fand auch Wolf-Harald Krüger, Präsident der Handwerkskammer Frankfurt - Ostbrandenburg: "Ulrich Zimmer ist ein handwerkliches Schwergewicht. Aber auch außerhalb seines Betriebs engagiert er sich in zahlreichen Gremien - unter anderem als Gründungsmitglied der neuen Handwerkskammer vor 27 Jahren und als ehrenamtlicher Chef des Bauausschusses", sagte Krüger. "Wohin man in Müllrose und der Umgebung kommt, an jeder dritten Ecke kann man irgendetwas von Ulrich Zimmer finden - er und seine Mitarbeiter haben an zahlreichen Häusern und Bauprojekten mitgewirkt."

Krüger würdigte auch das bürgerliche Engagement des Jubilars. "Er hat unter anderem den Tag des offenen Unternehmens ins Leben gerufen, der weit über die Region hinaus beispielhaft für die Nachwuchs-Gewinnung im Handwerk ist. Zuletzt hat er den Gildebaum initiiert. Und in zwei Wochen bekommt Ulrich Zimmer seinen Goldenen Meisterbrief und ich kann wirklich sagen, dass ich selten einen so agilen und mitten im Berufsleben stehenden Jubilar hatte, der auf 50 Jahre Meistererfahrung zurückblicken kann."

Auch Amtsdirektor Matthias Vogel lobte die Verdienste des Jubilars für die Stadt und das gesamte Schlaubetal. "Wir hoffen, dass wir noch viele weitere Jahre mit Ulrich Zimmer zusammenarbeiten können. Er steht für Verlässlichkeit und Kreativität." Und Müllroses Bürgermeister Detlef Meine zählte einige der erfolgreichen Projekte des Unternehmers auf: "Er hat den Gewerbepark mit ins Leben gerufen, das Haus Katharinensee zu neuem Leben erweckt und mehrere Wohnanlagen errichtet." Vor drei Jahren wurde Ulrich Zimmer für sein Lebenswerk von den sechs Wirtschaftskammern des Landes mit dem Sonderpreis des Zukunftspreises Brandenburg ausgezeichnet.

Auf das Erfolgsgeheimnis ihres Mannes angesprochen erklärte Annelies Zimmer, die seit 47 Jahren mit dem gebürtigen Reppener verheiratet ist und mit ihm drei Kinder hat: "Er ist immer sehr ehrgeizig, auch im privaten Bereich. Er musste im Leben viele Rückschläge einstecken, aber er hat sich davon nie beirren lassen sondern blickt immer nach vorn."

Dass es Ulrich Zimmer im Alter etwas ruhiger angehen lassen würde, hat wohl niemand aus seinem Umfeld ernsthaft erwartet. "So lange meine Gesundheit mitspielt und ich Spaß an der Arbeit habe, will ich die Firma noch weiterführen. Mein Arzt hat gesagt, wenn ich kürzer trete, werde ich krank - der Motor muss weiterlaufen. Aber gleichzeitig ist mein Sohn gut in das Geschäft integriert und ich weiß die Firma in guten Händen", erklärte der 73-Jährige, für den die Familie das Wichtigste ist.