Sparkasse will Spende nicht zurückfordern

LR Eisenhüttenstadt

Müllrose (MOZ) Die Sparkasse Oder-Spree will für das Projekt Gildebaum kein Geld zurückverlangen und sieht auch sonst keinen Anlass zum Handeln. Das erklärte Pressesprecher Holger Swazinna am Mittwochnachmittag. "Wir haben von der Sache aus der Zeitung erfahren und wollen nun abwarten, wie sich der Hauptausschuss am 10. Oktober dazu positioniert", sagte Swazinna auf MOZ-Nachfrage.

Müllroses Bürgermeister Detlef Meine hatte unlängst erklärt, dass an dem vor wenigen Wochen aufgestellten Gildebaum das Emaille-Schild der Sparkasse wieder abgenommen werden muss, da es sich dabei um unerlaubte Werbung handeln würde. Der Hauptausschuss befasst sich in der kommenden Woche mit der Frage, ob das Sparkassen-Schild abgehängt werden soll. Einer der Kritikpunkte soll sein, dass das Schild des Geldinstituts direkt neben den Müllroser Vereinen hängen würde.

Die Sparkasse Oder-Spree hatte für das Projekt Gildebaum 5000 Euro gespendet. Einige Handwerker hatten daher befürchtet, dass die Sparkasse nun das Geld zurückverlangen könnte. Dazu erklärte Holger Swazinna: "Von unserer Seite kann ich nur sagen, dass die Spende für die Heimatpflege geflossen ist. Von uns aus werden wir kein Geld zurückfordern, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Der Gildebaum ist eine tolle Sache für die Region und wird auf jeden Fall von uns unterstützt."

Es gehe der Sparkasse nicht um Werbung. "Unsere Geschäftstelle am Müllroser Marktplatz hat 2015 160-jähriges Bestehen gefeiert. Wir sind zwar keine Zunft, fühlen uns aber zugehörig und haben uns sehr gefreut, dass wir beim Gildebaum dabei sein können", sagte der Pressesprecher.