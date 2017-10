Gasnetz-Prüfer melden 80 Mängel

Manja Wilde

Grünheide (MOZ) 180 Kilometer Erdgasleitung sind Marcel Ludewig und Tom Quitsch in der Gemeinde Grünheide abgelaufen. Mit ihrem Spürgerät suchen sie nach Lecks, an denen Gas entweicht. Davon haben sie kein einziges gefunden. Allerdings registrierten die Prüfer 80 Fälle, in denen Gasleitungen unerlaubt überbaut wurden.

Das Wetter ist ungemütlich, aber Regen fällt nicht: Also nimmt Marcel Ludewig sein Gas-Spürgerät in die Hand, um es im Schritttempo durch die Straßen von Grünheide zu rollen. Um seinen Hals hängt ein kleiner Kasten, der leise brummt. "Da ist eine Vakuumpumpe drin, die Luft ansaugt", erklärt der 45-Jährige. Verschiedene Sensoren analysieren die Luft. Sobald der Methan-Gehalt pro Kubikmeter höher als ein Hunderttausendstel ist, piept das Gerät", sagt Gordon Drews. Der 41-Jährige ist Bezirksmeister der EWE Netz GmbH. Alle vier Jahre muss das Unternehmen jeden Meter Leitung prüfen, um mögliche Lecks zu finden. 25 000 Kilometer kommen dabei pro Jahr zusammen. In Grünheide sind es, inklusive der 2700 Hausanschlüsse, rund 180 Kilometer. Am Freitag endet die Kontrolle. Es sei denn, es regnet. "Dann steigt das Gas nicht auf, weil das Wasser den Boden verdichtet", weiß Marcel Ludewig.

Bislang hat sich das Leitungsnetz der Gemeinde als absolut dicht erwiesen. Kein einziges Mal piepte das Gerät, das Ludewig mehrmals täglich mit Prüfgas testet. Ein Mängelprotokoll haben er und sein Kollege dennoch angefertigt. Es weist Adressen aus, an denen Erdgasleitungen unerlaubt überbaut wurden. 80 Punkte insgesamt. "Das können Carports, Schuppen oder Asphaltflächen sein", sagt Drews. Alles, was das Diffundieren des Gases verhindert, ist verboten. Besonders gefährlich ist die Lage, wenn sich geschlossene Räume über der Leitung befinden. Bei einem Leck könne das explosive Gas-Luft-Gemisch nicht entweichen. "Wenn man etwas bauen möchte, sollte man in die Pläne gucken, wo etwas im Boden liegt oder bei uns nachfragen", rät EWE-Sprecherin Nadine Auras.

Fakt ist, dass alle Mängel abgestellt werden müssen. "Dafür gibt es heute verschiedene Möglichkeiten", sagt Drews. Eine ist das Ummanteln der Leitung. Dies könne erfolgen, ohne das Bauwerk abzutragen. Die Kosten hat der Grundstückseigentümer zu tragen. Einheitliche Fristen, bis wann ein Mangel abgestellt sein muss, gebe es nicht, sagt Drews: "Bei einem Wintergarten, in dem täglich jemand sitzt, werden aber wir sofort aktiv."

Gasleitungen liegen im Regelfall 70 bis 80 Zentimeter tief im Boden. In Grünheide wurden die Kunststoffleitungen seit 1992 neu verlegt. Ihre Lebensdauer beträgt mindestens 30 bis 40 Jahre. Die Kontrollen erfolgen nicht, um Verschleiß auf die Spur zu kommen, sondern um Lecks zu finden, die durch äußere Einwirkungen entstanden sind. Straßenbau, Bewegungen im Erdreich oder beschädigte Kabel, die vor sich hin schmoren und so die Leitungen beschädigen, nennt der Bezirksmeister als Gründe. "Im vergangenen Jahr haben sie in Podelzig die Ortsdurchfahrt gemacht und einen Schnurnagel in eine Leitung geschlagen", erinnert sich Ludewig. Sein Gerät meldete das Leck. In so einem Fall, sagt Drews, werde sofort die Ausbreitung des Gases im Boden erfasst. "Wir prüfen, ob wir evakuieren müssen", verdeutlicht er. Über Drainagen und spezielle Vakuumpumpen werde das Gas aus dem Boden gesaugt, notfalls das Erdreich ausgetauscht.

Für Ludewig und Quitsch sind solche Fälle die Ausnahme. Ab nächster Woche packen sie Spürgerät und Laptop in Bad Saarow aus. Etwa sechs Wochen laufen sie dort durch die Straßen, um rund 120 Kilometer Leitung, zu denen 1400 Hausanschlüsse gehören, zu prüfen. Sind Grundstücksbesitzer nicht zu Hause, stecken ihnen die Prüfer einen neuen Terminvorschlag in den Kasten. Denn auch das Testen der Hausanschlüsse ist Pflicht.