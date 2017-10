Erstklässler erobern Bibliothek

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Anmeldungen am laufenden Band bearbeiteten am Mittwoch die Mitarbeiter der Fürstenwalder Stadtbibliothek. Rund 60 Erstklässler der Rahn-Grundschule und des Bernhardinums nahmen beim jährlichen Aktionstag ihre kostenlosen Leseausweise entgegen.

Vier Wochen lang gehört das Fußball-Buch ihm - genug Zeit für den sechsjährigen Eden, sich mit Mamas und Papas Hilfe einen Reim auf den Inhalt zu machen. Lesen kann der Erstklässler nämlich erst wenige Wörter. Das neue Buch aus der Bibliothek soll beim Üben helfen.

Buch aussuchen, an der Theke ausleihen und nach Ablauf der Leihfrist wieder zurückbringen - wie das alles geht, zeigte Janine Drews den Erstklässler der Rahngrundschule und des Bernhardinums am Mittwochvormittag. Sie ist in der Bibliothek für den Kinder- und Jugendbuchbereich zuständig und führt die alljährlichen Schnupper-Touren für Bibliotheks-Neulinge durch. Rund 300 von der E.dis AG gesponserte Gutscheine, sagt sie, wurden in diesem Jahr an Schulanfänger der Grundschulen in Fürstenwalde, Rauen und Hangelsberg verschickt. "Etwa 60 Prozent davon", ergänzt Bibliotheksleiterin Birgit Paul, "melden sich tatsächlich an." Bei durchschnittlich 900 bis 1000 Neuanmeldungen pro Jahr machen Erstleser rund ein Viertel aus. Beachtlich, sagt Birgit Paul, sei seit 2014 der Anteil von Asylbewerbern, die sich in der Bibliothek registrieren.

Einige ihrer Schüler, sagt Julia Helmig, Grundschullehrerin am Bernhardinum, würden bereits ein paar Buchstaben kennen. Beim Lesen der ausgeliehenen Bücher aber, müssten die Eltern noch unterstützen. "Für Leseanfänger gibt es eine eigene Bücherecke", sagt Mitarbeiterin Martina Taistra und führt an einer Auswahl von, im Eingangsbereich eigens für Schulanfänger platzierten, Büchern vorbei in den hinteren Bereich der Bibliothek. Neben Geschichten, die wie die Fibel sowohl mit Schrift als auch mit Symbolen arbeiten, zeigt Taistra Bücher, die auch das Leseverständnis der Erstklässler testen. "Was kann Emils Tacho?", wird etwa in einem Band der Duden-Reihe "Lesedetektive" gefragt. "So wird geprüft, ob die Kinder das, was sie gelesen, auch verstanden haben." Für Jungs, die laut Martina Taistra anders lesen lernen als Mädchen, stehen in einem Regal einige Comicbücher bereit. "Mit Bildern und Sprechblasen geht es einfach schneller."

Während die sechsjährige Johanna noch ihr neues Buch "Die Olchis. Ein Drachenfest für Feuerstuhl" im Ranzen verstaut, stiefeln ihre Mitschüler der Grundschule des Bernhardinums die Treppe zur Dachetage hinauf. "Ich erzähle euch eine Geschichte und dazu zaubern wir", begrüßt dort der Berliner Jan Dober die Kinder. Nach der Bibliothekseinführung dürfen die Schulanfänger dem Märchenzauberer helfen, mit kleinen Kunststücken Farben und Tiere aus den Fängen des bösen Zauberers Finsterblick zu befreien.

Eine kleine Verschnaufpause vom Lesenlernen steht den Erstklässlern mit den Herbstferien kurz bevor. Sie wolle trotzdem in die Bibliothek kommen, sagt die sechsjährige Anna. Nicht nur, um ihr Pferdebuch zurückzubringen und ein neues zu leihen. "Ab dem 23. Oktober", kündigt Leiterin Birgit Paul an, "findet die Bibliothekswoche statt." Einen Bücherflohmarkt wird es dann geben und für die jüngsten Bibliotheksgänger das "Lesetheater Wolkenzauber".