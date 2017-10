Generalprobe für den Apfeltag

Sandra Jütte

(GZ) Frisch gepressten Apfelsaft gab es am Mittwoch für die Kinder der AG Menzer Naturforscher. Die zehn Schüler der Theodor-Fontane-Grundschule durften sich abwechselnd am Apfelzerkleinerer und an der Presse ausprobieren, die Naturwächter Thomas Hahn vor dem Menzer Naturparkhaus aufgebaut hatte. Nach einigen Versuchen von Valentin Schembor (rechts) floss der gold-braune Saft auch schon ins Auffangbecken. Tatkräftige Unterstützung hatte er dabei von Pia Knaak und Tom Nimke (von links). Zum Einsatz kommt die Apfelpresse auch beim Menzer Apfeltag am 14. Oktober.