Gäste zu unentschlossen

Helmut Musick

Rehfelde (MOZ) Die Fußballer von Preußen Beeskow haben am 6.Spieltag der Landesklasse Ost einen Rückschlag hinnehmen müssen. Sie konnten nicht an die guten Leistungen der beiden Spiele zuvor anknüpfen und verloren bei Grün-Weiß Rehfelde mit 1:3 (0:2).

Das Ergebnis geht so in Ordnung, äußerten sich beide Trainer nach dem Spiel. "Meine Mannschaft ist während der gesamten 90Minuten nie richtig ins Spiel gekommen. Nach dem 0:2-Rückstand haben wir zwar mehr Druck gemacht, waren aber vor dem gegnerischen Tor zu unentschlossen und harmlos", sagte Preußen-Trainer Robert Fröhlich. "Auch in der zweiten Halbzeit, als wir das Spiel bestimmt haben, konnten wir leider keine entscheidenden Akzente setzen, um eine Wende herbeizuführen."

Rehfeldes Coach Helmut Fritz war natürlich zufriedener: "Die Mannschaft konnte das umsetzen, was ich ihr mit auf den Weg gegeben habe. Somit haben wir endlich mal gegen die Beeskower gewonnen."

Kurz nach dem Anpfiff musste Schiedsrichter Nico Scheil aus Mittenwalde auf Aufforderung der Gäste das Spiel noch einmal unterbrechen und die Rehfelder Mannschaft zum Trikottausch in die Kabine schicken, da beide Teams nur schwer zu unterscheiden waren. Ein Versäumnis des Schiedsrichter-Teams, das hätte wahrlich vorher geregelt werden können ...

Es begann dann mit einem Schuss von Tony Frontzek, der noch abgefälscht wurde. Max Noppe im Beeskower Tor hielt aber sicher - da waren bereits 13Minuten vergangen. Das Geschehen spielte sich meist zwischen den Strafräumen ab. Dann ein Freistoß für Rehfelde aus zentraler Position, Frontzek schoss den Ball aus 22Metern um die Beeskower Mauer in die Maschen - 1:0 (19.). Wenig später faustete der Beeskower Keeper einen eher harmlosen Ball zur Ecke. In diesen Eckball von links lief erneut Frontzek ein und vollendete mit dem Kopf zum 2:0 (25.). Da war die Gäste-Abwehr überhaupt nicht im Bilde, zumal Frontzek einer der kleinsten Spieler auf dem Platz war.

Die Beeskower bemühten sich jetzt, eigene Gefahr auszustrahlen. So hatte nach 28 Minuten Max Rosengart die große Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Statt einfach mal draufzuhauen, legte er im Strafraum aber noch mal quer und so verpuffte die Chance. Auf der anderen Seite parierte Noppe ganz stark nach einem Rehfelder Freistoß (30.). Es ging auf und ab. Einen Schuss von David Stark entschärfte Michael Petzold im Rehfelder Tor per Faustparade (36.). Dann nach einem Gastgeber-Angriff ein sehr schön vorgetragener Konter der Beeskower. Allerdings wurde beim Abschluss erneut zu lange gezögert (42.).

Mit einem Doppelwechsel zu Beginn der zweiten Halbzeit wollten die Preußen das Blatt noch wenden. Das Fröhlich-Team macht nun auch wesentlich mehr Druck, wirkte aber vor dem Rehfelder Tor nicht entschlossen genug. Zumal der Gastgeber verteidigte und selbst gefährliche Konter fuhr. Nach 52Minuten ging erneut David Stark bis zur Grundlinie und passte scharf nach innen, fand aber keinen Abnehmer.

Die Gäste starteten Angriff auf Angriff, meist aber zu unkonzentriert und unentschlossen. Nach einem Grün-Weiß-Konter, den Thomas Polley erfolgreich abschloss, stand es sogar 3:0 (78.). Erst kurz vor Schluss gelang René Krabe mit einer schönen Einzelaktion das Ehrentor für die Preußen. Am Sieg der Rehfelder gab es jedoch nichts mehr zu rütteln, Max Noppe musste in der Nachspielzeit noch einmal ganz stark gegen Pascal Haase parieren (90.+3).

Grün-Weiß Rehfelde: Petzold - Charlet (25. Agachi, 86. Horst), Mentz, Bohlemann, Szudra, Fechtner, Venz (61. Polley), Kunkel, Frontzek, Terzenbach, Haase

Preußen Beeskow: Noppe - Melchert (46. Borrasch), Krabe, Röhle, Margraff (46. Jakopaschke), Ulbrich, David Stark, Yaroshenko, Rosengart, Vorndamm, Apostolow (65. Gottschall)

Schiedsrichter: Nico Scheil (Mittenwalde) - Zuschauer: 65