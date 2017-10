Verfolgungsjagd mit Polizei - Auto fährt in Gartenlaube

Berlin (dpa) Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist in der Nacht zum Donnerstag ein 37-Jähriger mit seinem Auto in eine Gartenlaube gefahren. Der Mann war in Berlin-Pankow offensichtlich zu schnell an einer Polizeistreife vorbeigefahren, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin nahmen die Polizisten die Verfolgung auf.

Der 37-Jährige ignorierte alle Zeichen zum Anhalten und verlor dann im Olivzeisigweg die Kontrolle über das Auto. Er krachte in eine Gartenlaube, in der sich zu dem Zeitpunkt keine Menschen aufhielten. Der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß, wurde aber kurze Zeit später festgenommen. Die Beamten fanden bei ihm Einbruchswerkzeug. Außerdem stellten sie fest, dass das Auto kurz zuvor gestohlen worden war. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug mit einem Kran abtransportieren. Zuerst hatte die "B.Z." auf ihrer Internetseite über den Vorfall berichtet.