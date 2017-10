Wieder Warnstreiks bei Online-Händler

dpa

Brieselang (DPA) Die Gewerkschaft Verdi hat am Donnerstag den Warnstreik am Logistikstandort Brieselang (Havelland) des Online-Modehändlers Zalando fortgesetzt. Seit 06.00 Uhr seien die Mitarbeiter aufgefordert, die Arbeit niederzulegen, sagte Erika Ritter, Landesfachbereichsleiterin Handel der Gewerkschaft Verdi, am Donnerstagmorgen. Um 11.00 Uhr wollen sich die Beschäftigten am Berliner Ostbahnhof treffen, um mit einem Demonstrationszug zum Zalando-Campus in der Tamara-Danz-Straße zu ziehen.

Mit dem Warnstreik soll laut Gewerkschaft Druck auf die laufenden Tarifverhandlungen für rund 1250 Beschäftigte gemacht werden. Verdi will eine Bezahlung nach dem Tarifvertrag des Einzel- und Versandhandels erreichen. Im September waren die Gespräche abgebrochen worden. "Wir sind zu Gesprächen bereit und offen", sagte Zalando-Sprecherin Nadine Przybilski am Mittwoch.