Belastung für Kräfte seit 1991 um fast die Hälfte gestiegen

dpa

Potsdam (dpa) Seit Jahren bauen Krankenhäuser Pflegestellen ab, trotz steigender Patientenzahlen. Nun zeigt ein Bericht des Statistischen Bundesamtes, wie dramatisch die Situation des Pflegepersonals in Brandenburg ist.

Die Arbeitsbelastung für Pflegekräfte in Brandenburger Krankenhäusern ist in den vergangenen 25 Jahren gestiegen. Wie die Deutsche Stiftung Patientenschutz mitteilte, kamen 2016 auf eine Pflegekraft durchschnittlich rund 60 Fälle und damit 42 Prozent mehr als 1991 (rund 42). Die Zahlen stammen aus Unterlagen des Statistischen Bundesamtes und zeigen zudem, dass die Belastung für Ärzte hingegen zurückgegangen ist. Die Fallzahlen pro Arzt sind um zwölf Prozent von rund 154 auf rund 136 gesunken.

Erklären lässt sich die gestiegene Belastung für Pfleger und Pflegerinnen mit einer beinah stagnierenden Zahl von Stellen im Gesundheitswesen bei steigenden Fallzahlen. Aus dem Bericht geht hervor, dass in den vergangenen Jahren die Krankenhausfälle in Brandenburg um 48 Prozent gestiegen sind, von 385 900 in 1991 auf 572 000 im vergangenen Jahr. Während die Zahl der Ärzte um 68 Prozent Prozent auf 4200 gestiegen ist, hat sich bei den Pflegestellen gegenüber 1991 nicht viel getan. Damals waren rund 9200 Pfleger und Pflegerinnen in Brandenburger Krankenhäusern beschäftigt. Im vergangenen Jahr waren es 9600.

Im Bundesdurchschnitt stieg die Fallzahl pro Pflegekraft um 34 Prozent an, während die Zahl der Pfleger und Pflegerinnen minimal um 0,3 Prozent sank. "In den vergangenen 25 Jahren sind die Behandlungen in den 2000 Krankenhäusern um ein Drittel auf 19,5 Millionen gestiegen", sagte Eugen Brysch. Obwohl viele Patienten mehr Pflege brauchten, würden sie immer schneller entlassen. "Doch die Kliniken und die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben den demografischen Wandel ignoriert", sagte Brysch. Die Zahl der Pflegekräfte sei über Jahrzehnte systematisch abgebaut worden.