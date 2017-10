Baitz im Wettbewerbs-Taumel

Andreas Koska

Baitz (MZV) "Glückwunsch, es freut uns, dass sich ein Dorf aus unserer Region mit einer nachhaltigen Idee durchgesetzt hat", freut sich der Vorsitzende des Tourismusvereins Zauche-Fläming e.V., Achim Liesecke. Baitz hat in diesem Jahr den "Agenda 21 Preis" des Landkreises Potsdam-Mittelmark gewonnen und ist beim Kreiserntefest in Fohrde ausgezeichnet worden. Dabei hofft der Pensionsbesitzer Liesecke, dass ein weiterer Preis folgt. Als einziges Dorf aus dem Amt Brück hat sich der Brücker Ortsteil um die Auszeichnung "Unser Dorf hat Zukunft" beworben. Im Kreis-Wettbewerb sind insgesamt elf Dörfer dabei, zum ersten Mal seit langem ist mit Baitz auch ein Dorf aus dem Amt Brück dabei. "Es ist erfreulich, aber auch schade, dass die anderen die Chance nicht nutzen", lobt und bedauert gleichzeitig der stellvertretende Vorsitzende des Tourismusvereins, Andreas Koska. Er glaubt das Golzow mit dem regen Vereinsleben und dem historischen Ortskern, das Zweimühlendorf Cammer mit den Mühlen, dem Park und den vielen Vereinen, Damelang mit der intakten Dorfgemeinschaft und den nachhaltigen Aktionen aus der 800-Jahrfeier, Alt Bork mit dem Rundling oder Deutsch Bork mit den rührigen Ortschronisten ebenfalls eine Chance gehabt hätten. "Die Präsentation in Baitz war ausgezeichnet, wir hoffen, dass der Ort einen der beiden ersten Plätze belegt", wünscht sich Liesecke. Auch bei dem Rundgang spielte, wie beim Agenda-Preis das eigene Heizungsnetz und das Holzschnitzelheizwerk eine Rolle. Dazu das Naturschutzzentrum, der Reitstall Peters und die weiteren touristischen Angebote, wie das Tagungshaus Baitz. Der Ort hat einiges zu bieten und könnte, wenn Lieseckes Wunsch in Erfüllung geht, am Landeswettbewerb im kommenden Jahr und wenn alles gut geht auch beim Bundeswettbewerb in zwei Jahren teilnehmen. Für die anderen Orte besteht 2020 wieder die Möglichkeit sich zu bewerben. Alle Teilnehmer erhalten Sachpreise, die ersten drei Geldpreise und dekorative Plaketten, die auf den Erfolg hinweisen. "Jedes Dorf macht durch die Teilnahme auf sich aufmerksam, es gewinnt dadurch automatisch, es wird touristisch aufgewertet", ist Andreas Koska überzeugt und ruft im Namen des TZF alle zur Teilnahme in drei Jahren auf.