80 Strohballen in Brand gesteckt

Brian Kehnscherper

Teschendorf (MZV) Ein Brandstifter hat offenbar in Teschendorf sei Unwesen getrieben. Am Mittwoch gegen 13 Uhr standen am Rande eines Waldweges 80 Heuballen in Flammen. Nachdem das Feuer gelöscht war, sicherten Kriminaltechniker Brandschutt. Laut Polizeisprecherin Dörte Röhrs wird bereits jetzt ausgeschlossen, dass sich die Heuballen selbst entzündet haben. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Die Polizei schließt einen Zusammenhang mit der jüngsten Brandserie in Nassenheide nicht aus. Zuletzt hatte dort am Ostermontag ein Holzstapel an einem Waldweg an der Hohenbrucher Chaussee gebrannt. Schon in den Monaten zuvor wurden in der Region immer wieder Feuer gelegt. Im Dezember brannte eine große Strohmiete, später ein Nebengebäude der Försterei in Neuholland. Zudem standen immer wieder Ödlandflächen in Flammen. Der Schaden des jüngsten Brandes wird auf etwa 2800 Euro beziffert.