dpa-infocom

Dresden (dpa) Nach dem geplatzten Wechsel nach Dubai bleibt Mittelfeldspieler Aias Aosman beim Fußball-Zweitligisten SG Dynamo Dresden. Wie die Sachsen bekannt gaben, stieg der 22-Jährige wieder ins Mannschaftstraining ein.

Zuvor hatte der Deutsch-Syrer sowohl im Spiel beim 1. FC Heidenheim (2:0) als auch im Training gefehlt, da er sich zu Transfergesprächen in Dubai aufhielt. Ein Wechsel kam jedoch wegen der Kurzfristigkeit nicht zustande. In Dubai endete die Transferperiode am 2. Oktober um Mitternacht.