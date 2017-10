Feuerwehr beseitigt Bäume an der Havelbrücke

Burkhard Keeve

Oranienburg (OGA) Für nahezu eineinhalb Stunden war die alte Bundesstraße 96 kurz vor Oranienburg gesperrt. Das führte am Donnerstagmittag für viel Frust bei den Autofahrern. Die Feuerwehr war gegen 12.30 Uhr alarmiert worden, weil an der Havelhausener Brücke zwei Bäume drohten, auf die Straße beziehungsweise auf den Radweg zu kippen. Ein aufmerksamer Bürger sei der Tippgeber gewesen, hieß es bei der Feuerwehr. Zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehren von Borgsdorf und Hohen Neuendorf rückten an, stutzten die Bäume und räumten die Äste sowie den Abschnitt beiseite.