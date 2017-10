Mann von Zug erfasst

Dirk Nierhaus

Hennigsdorf (HGA) Ein 34-jähriger Mann ist offenbar bereits am Dienstagabend in Hennigsdorf von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht von Donnerstag war der um Hilfe rufende Mann am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr in der Straße Am Havelufer von Passanten entdeckt worden. Er lag in einem Gebüsch unweit der Bahngleise.

Wind drückt 34-Jährigen auf Gleise

Der 34-Jährige sagte, er sei am Abend zuvor an den Gleisen entlang gelaufen. Dabei habe ihn offenbar ein kräftiger Windstoß erfasst und gegen einen vorbeifahrenden Zug gedrückt. Dabei erlitt er schwere offene Verletzungen am rechten Arm sowie am Oberschenkel. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Berliner Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei hat dem Unfall aufgenommen und die Ermittlungen übernommen. Der Bahnverkehr auf der Strecke wurde dafür verlangsamt.