Falkner und Kettensägenkünstler

Silke Schulz

Paaren/Glien (MOZ) Drei aktive "Waldtage" sind am Sonntag im MAFZ in Paaren/Glien zu Ende gegangen. Zum Programm gehörten die "Kleine Bienenkunde", eine spannende Waldbegehung, die erste Paarener Meisterschaft im Baumstämmerücken sowie verschiedene Fachtagungen. Ganze Schulklassen erfuhren Wissenswertes etwa zu nachhaltiger Energiegewinnung und durften die Rassehundausstellung der Eurasier miterleben.

Die Märkischen Waldtage im Erlebnispark Paaren gelten als Plattform der Wald- und Forstwirtschaft in Brandenburg und Berlin. Einmal jährlich präsentieren sich dort zahlreiche Firmen, Institutionen, Verbände und Vereine der Forst- und Holzwirtschaft mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Ein interessantes Rahmenprogramm sorgte dabei auch in diesem Jahr für Kurzweil und vermittelte kleinen und großen Naturfreunden nützliches Expertenwissen.

Besonders beliebt waren die Vorführungen des Falkenhofs Potsdam, der den Besuchern mit seiner Arbeit die Lebensweise einheimischer Greifvögel wie Bussarde, Falken, Eulen oder Adlern nahe bringen möchte.

Mit dabei war diesmal "Kira". Das Lannerfalkenweibchen, dessen Art in Afrika lebt und in Mitteleuropa nur als sehr seltener Gastvogel anzutreffen ist, hat einen dicken Hals und eine Haube auf dem Kopf. Der originelle Kopfschmuck soll den Greifvogel auf der Jagd davon abhalten, das Beutetier zu früh zu entdecken. Die Beule in Kiras Hals ist der mit einer Maus oder einem Küken gefüllte Kropf - hier wird die Nahrung, genannt Atzung, vorverdaut, Federn und Haare kommen als Gewölle wieder hoch. Gefüttert werden im Falkenhof nur bereits tote Tiere - die Greifvögel sollen im Training keinen Jagdinstinkt entwickeln.

Die Besucher durften Kira aus nächster Nähe bewundern.

"Das Training ist Vertrauenssache, es kommt immer darauf an, wie der jeweilige Vogel auf das Publikum reagiert", erzählte Carolin Kutowski, die ehrenamtlich im Falkenhof arbeitet. Wüstenbussard "Sally" ist derart routiniert dabei, dass sie sogar vom Arm der jüngsten Zuschauerin zu einem Schauflug startet.

Wer lieber selbst Hand anlegen wollte, konnte am Kettensägenkurs teilnehmen oder sich an den Holzspielen der Bauernolympiade versuchen.

Beeindruckendes Kunsthandwerk präsentierte Torald Wendt während seiner Carving-Shows. Aus rohem Holz fertigt der wortgewandte Künstler Eulen, Bänke, kleine Bäume mit der Kettensäge. "Es gibt nichts, was nicht geht. Ich mache auch total verrückte Sachen wie etwa einen Odin-Thron mit Wölfen und Raben." Seine Workshops seien bei kreativen Seniorinnen ebenso beliebt wie bei versierten Handwerkern. Für die im Erlebnispark jüngst eröffnete Historische Braumanufaktur schnitzte Torald Wendt einen lebensgroßen Mönch als Symbol für den Beruf des Bierbrauers.

Die inzwischen fünfte Veranstaltung zu Wald, Jagd und Natur dürfte jeder Besucher, ob Waldbesitzer, Jäger oder Naturliebhaber, mit einer Fülle von Informationen und Eindrücken, vielleicht sogar mit einer kleinen Skulptur aus Holz für Haus oder Garten verlassen haben.

Weitere Bilder gibt es in einer Online-Galerie auf www.brawo.de im Regionalteil Falkensee.