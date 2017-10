Zugverkehr in Brandenburg gestoppt

dpa

Frankfurt (Oder) (dpa) Der Sturm "Xavier" ist am Donnerstag über Brandenburg gezogen und hat zu zahlreichen Einsätzen geführt. Die Feuerwehr verzeichne viele Notrufe, twitterte die Polizei in Potsdam. Oftmals seien Bäume umgeknickt. Sie riet allen Autofahrern, vorsichtig zu fahren oder zu Hause zu bleiben. Berufspendler müssten mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Laut Bundespolizei wurden Fern-, Regional- und S-Bahnen in der Region eingestellt. Am Flughafen Schönefeld wurde nach Angaben des Unternehmens zeitweise die Vorfeldabfertigung gestoppt.