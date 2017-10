Sturmtief deckt Dicounter-Dach ab

Norbert Faltin

Nauen (MOZ) Die Orkanböen haben Spuren im Havelland hinterlassen. So wurden in Nauen am Nachmittag durch die Sturmböen von Sturmtief "Xavier" großflächig Dachteile eines Discounters in der Berliner Straße abgerissen. Sie wurden teilweise auf die benachbarten Grundstücke - darunter auch das des LDVC - getragen. Ein Auto wurde von einem umherfliegenden Dachteil begraben. Angaben über Verletzte machte die Feuerwehr, die vor Ort war, nicht. Der Parkplatz des Discounters und des angrenzenden Getränkemarktes wurde von der Feuerwehr gesperrt. Beide Geschäfte wurden für den Kundenverkehr geschlossen.