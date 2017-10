Endgültiges Ergebnis zu Tegel-Volksentscheid

dpa

Berlin (dpa) Rund zwei Wochen nach dem Volksentscheid zur Zukunft des Flughafens Tegel steht das amtliche Endergebnis fest. Insgesamt haben 56,4 Prozent der Wähler mit Ja und 41,9 Prozent der Wähler mit Nein gestimmt, teilte Landeswahlleiterin Petra Michaelis am Donnerstag mit. Es ergab sich nur eine leichte Korrektur des vorläufigen Ergebnisses von 56,1 Prozent Ja zu 41,7 Prozent Nein aus der Wahlnacht. Der Beschlussentwurf wurde angenommen und alle für den Volksentscheid geltenden Vorschriften beachtet, stellte Michaelis fest.

Die Landeswahlleiterin kündigte auch an, nicht gewertete Stimmzettel, die wohl falsch verschickt wurden, statistisch auszuwerten. Stimmzettel zu Tegel wurden nicht gezählt, wenn sie nicht wie vorgeschrieben im verschlossenen Wahlzettel-Umschlag lagen. Die Landeswahlleitung erhielt zwar rund 631 000 Briefwahl-Stimmzettel zur Bundestagswahl, aber nur 515 000 zu Tegel. "In Anbetracht des großen Vorsprungs gültiger Ja-Stimmen von über 226 000 können diese Stimmzettel das Ergebnis aber nicht in Frage stellen", sagte Michaelis. Vor der Wahl hatte es Beschwerden über eine missverständliche Anleitung gegeben.