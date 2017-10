Spiel artet in Gewalt aus

Brian Kehnscherper

Neuruppin (MZV) Ein 13-Jähriger hat sich beim "Wrestling"-Spielen den Arm gebrochen. Bereits am vergangenen Freitag rangelte er mit einem Gleichaltrigen auf einem Schulhof an der Neuruppiner Puschkinstraße. Dann mischten sich zwei 16-Jährige ein. Dabei wurde das T-Shirt eines der 13-jährigen ausgeleiert. Der Junge zog sich zudem Kratzer im Gesicht zu. Als eine Lehrerin dazu kam, erklärte der 13-Jährige den Vorfall. Daraufhin kam einer der 16-Jährigen zu dem Schüler, hob ihn hoch und warf ihn zu Boden. Der Junge brach sich dabei den Arm und musste ins Krankenhaus. Seine Mutter erstattete am Mittwoch Anzeige.