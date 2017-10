Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) In Angermünde stürzten an vielen Stellen Bäume um, blockierten Straßen und Gehwege. Die Puschkinallee war überhaupt nicht mehr befahrbar. Zahlreiche Mülltonnen fegte der Wind quer durch die Innenstadt. In Mitleidenschaft gezogen wurde auch der Tierpark. Durch zeitweisen Stromausfall konnte die Shell-Tankstelle nicht mehr arbeiten, weil die gesamte Technik ausfiel. Die Kunden mussten warten.