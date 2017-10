Seelows Oldies überspringen Pokalhürde

Udo Plate

Bad Freienwalde (MOZ) In der Ausscheidungsrunde des laufenden Kreispokal-Wettbewerbs der Altherrenkicker musste sich Gastgeber Jahn Bad Freienwalde dem amtierenden Kreismeister Victoria Seelow geschlagen geben. In einer intensiven, abwechslungsreichen, allerdings chancenarmen Begegnung mussten die Schützlinge von Trainer Mario Smolinski am Ende der 80 Minuten eine 0:2-Niederlage quittieren.

Die Anfangsphase stand eindeutig im Zeichen der Kreisstadt-Elf um Übungsleiter Torsten Schröder. Dariusz Glowacki und Dennis Mielke sorgten mit ihren Treffern für die wichtige Führung, die die Victorianer gegen die wenig torgefährlichen Jahn-Akteure fast mühelos über die Bühne schaukelten.

Die Segel streichen mussten indes die Altinternationalen von Germania Lietzen und Rot-Weiß Diedersdorf. Die Germania-Elf von Coach Ralf Kaiser zog beim FC Eisenhüttenstadt mit 0:4 den Kürzeren. Die Treffer für die Stahlstädter erzielten Sebastian Böhme (25.), Sebastian Krabbe (32.), Daniel Koschak per Strafstoß (37.) sowie Ronny Eichner (61.).

Ein spätes Tor von Mario Wenzel ließ alle Pokalträume von Gastgeber Rot-Weiß Diedersdorf abrupt platzen. Der eingewechselte Wenzel erzielte drei Minuten vorm Abpfiff des Unparteiischen Roberto Baumgärtel den golden Siegtreffer.