Mit großer Leidenschaft zum Sieg

Udo Plate und Oliver Viert

Bad Freienwalde (MOZ) "Dieser Erfolg kann uns einen richtigen Schub geben", meinte Mannschaftsbetreuer Thomas Mattias direkt nach dem 31:30 (13:13)-Heimsieg der Brandenburgliga-Handballer des SV Jahn Bad Freienwalde gegen den amtierenden Titelträger HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf.

Während sich die Jahn-Akteure direkt nach dem Handball-Krimi vor der tosenden Jahn-Fangemeinde in der Kurstadthalle überglücklich in den Armen lagen, applaudierte Bad Freienwaldes Trainer Michael Horch seinen Schützlingen anerkennend. "Das war ein leidenschaftlicher Kampf gespickt mit handballerischen Leckerbissen. Das gibt noch mehr Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben der mit drei absolvierten Begegnungen noch jungen Saison", meinte Horch nach dem zweiten Heimerfolg im zweiten Spiel vor der einmal mehr begeisternden Heimkulisse.

Als überragender Akteur erwies sich gegen die starken Gäste erneut Eric Sindermann. Der durchaus extrovertierte Jahn-Spielgestalter krönte seine Vorstellung mit elf Treffern und leistete sich kaum Fehlversuche oder Abspielfehler. Nicht von ungefähr traf der Rückraumakteur zur schnellen 1:0-Führung und in der Anfangsphase bestimmte zunächst die Jahn-Sieben das Geschehen. Nach nicht einmal zwölf Minuten hatten sich die Gastgeber durch Tore von Markus Block (2), Leon Jagow, Johann Schwetschuk sowie Christian Krause mit dem 6:3 einen kleinen Vorsprung erarbeitet.

Doch in der Folgezeit kamen die erfahrenen Gäste immer besser in Tritt und glichen durch Treffer von Moritz Dettmer, Enrico Bolduan und Sascha Klimczak wieder aus. In dieser Phase waren es Sindermann, Block, Raik Höhne und Marc Hieronimus, die mit ihren erfolgreichen Würfen nicht nur für eine ständige Führung sorgten, sondern zudem die Kurstädter im Spiel hielten. Die Gäste setzten hartnäckig nach, verkürzten immer wieder, schafften stets den Ausgleich. So ging es mit einem 13:13-Remis in die verdiente Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel machten beide Mannschaften da weiter, wo sie im ersten Durchgang aufgehört hatten - auf Augenhöhe. Dementsprechend konnte sich zunächst kein Team entscheidend absetzen. Keiner der beiden Kontrahenten gaben sich eine Blöße, wobei die Jahn-Sieben zunächst dauerhaft mit einem oder zwei Treffern in Front lag. Doch Teltow/Ruhlsdorf robbte sich immer aufs Neue heran und nach gut 45 Minuten Spielzeit hatten die Gäste urplötzlich mit 22:23 doch die Nase vorn. Abermals lieferten sich die Akteure auf dem Parkett ein intensives Wechselspielchen in Sachen Führung, ehe Jahn-Trainer Horch beim Stand von 28:28 vier Minuten vor der Schluss-Sirene eine Auszeit nahm und seine Mannen nochmals intensiv auf die Schlussphase einstimmte. Mit Erfolg: Leon Jagow traf binnen 50 Sekunden zum 31:29 für die Kurstadthandballer - echte Wirkungstreffer, von denen sich die Gäste eben nicht mehr erholten. Zwar erzielte Teltows Nico Buschke noch eine Ergebniskosmetik, an dem Jahn-Heimerfolg änderte die Verkürzung auf 31:30 elf Sekunden vor Spielende nichts mehr.

Jahn Bad Freienwalde: Oliver Schulze, Rainer Schulze - Johann Schewtschuk (2), Max Mattias (1), Grzegorz Kowalkowski (1), Oliver Viert (1), Raik Höhne (3), Marc Hieronimus (1), Leon Jagow (4), Eric Sindermann (11), Nick Galle, Christian Krause (2), Markus Block (4)

Spielfilm: 1:0, 3.3, 6:3, 6:6, 9:7, 11:11, 13:13 - 15:14, 18:16, 21:19, 21:22, 24:24, 26:24, 28:28, 31:30

Schiedsrichter: Karl-Heinz Hirthe/Peter Sydlik