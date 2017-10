Vertrag für neue Grenzbrücke steht

Ulf Grieger

Küstrin/Kostrzyn (MOZ) Ab Mitte des nächsten Jahrzehnts soll der Grenzverkehr über die neue Straßenbrücke in Küstrin/Kostrzyn über die Oder rollen. Dafür haben das Bundesverkehrsministerium und das polnische Ministerium einen Vertrag vorbereitet, der demnächst unterzeichnet wird.

Es geht nicht mehr darum, ob die seit der Eröffnung vor 25 Jahren schon provisorische und wacklige Straßengrenzbrücke über die Oder in Küstrin durch einen Neubau ersetzt wird, sondern nur noch wann. Seelows Bürgermeister Jörg Schröder hatte zum Ostbahnjubiläum in Gusow das Baubeginnjahr 2021 genannt. So hatte ihn Dr. Andrzej Kunt, Bürgermeister der Partnergemeinde Kostrzyn, informiert. Das sei auch realistisch, wie Andreas Schade, Leiter der Planungsabteilung des Landesbetriebes Straßenwesen am Donnerstag bestätigte. "Im September haben die Vertreter des Bundesverkehrsministeriums und des polnischen Verkehrsministerium den Vertrag über den Neubau der Brücke paraphiert", erklärte er.

Das heißt, dass der Vertragstext, der im Detail noch erweitert werden kann, im Grundsatz steht. Einig sind sich Deutschland und Polen, dass die neue Straßenbrücke etwas weiter nördlich als die provisorische Brücke, neben der ab 2021 ebenfalls neu zu errichtenden Eisenbahnbrücke entsteht. Somit wird die künftige Brückenzufahrt, die von deutscher Seite gebaut werden muss, über das Areal erfolgen, auf dem sich jetzt noch der Stützpunkt der Fischerei Schneider befindet. Als Fertigstellungszeitraum wurde "Mitte der 2020er Jahre" vereinbart. Nach der Unterzeichnung des Vertrages beginnen die Feinabstimmungen und Planungen, so Schade. "Der Ersatzneubau ist nicht Bestandteil des Unterhaltungsabkommen und wird eine deutsch-polnische Kooperation unter polnischer Regie", erläuterte Schade. Polen sei für den Brückenbau und die Anbindung auf polnischer Seite zuständig. Die verlaufe dann dort, wo sich bis 1945 die Küstriner Knabenmittelschule befand.

Bereits die erneute Ankündigung des Brückenbauvorhabens hat auf deutscher Seite die Befürchtung vor einem Gütergrenzverkehr auf der B1 geweckt. Denn mit dem Brückenneubau entfällt auch die Verkehrseinschränkung auf 7,5 Tonnen. Mit den Ortsumgehungen für Küstrin-Kietz und Seelow sind bereits einige Vorkehrungen getroffen worden. Manschnow und Gorgast hatten seinerzeit eine Umgehungsstraße abgelehnt. Aber für etliche Ortsdurchfahrten fehlen die Umfahrungen noch. Sie stehen auch nicht im Bundesverkehrswegeplan.

Golzows Amtsdirektor Lothar Ebert hat bereits Anfang der Woche an den Landesbetrieb Straßenwesen geschrieben. Darin bittet er um konkrete Informationen sowie um Details des Maßnahmenpaketes auf deutscher Seite, mit dem auf den zu erwartenden Güterverkehr zu reagieren ist. "Wir haben bereits mehrfach solche Schreiben verfasst, ohne dass wir konkrete Antworten bekommen haben", sagte Ebert der MOZ.

"Wir tragen derzeit alle Informationen dazu zusammen", erklärte Andreas Schade. Das kann aber noch zwei, drei Woche dauern. Schließlich will man dem Amt eine umfangreiche Informatio liefern.

Bei den Einwohnern von Manschnow indes formiert sich der Unmut. "Die Entscheidungen zum Neubau einer Brücke über die Oder und der damit verbundenem Öffnung der Grenzbrücke für den Schwerlastverkehr, der durch die Ortschaften entlang der B1 verlaufen wird, ist für mich unverständlich!", erklärte der Gemeindevertreter Raimar Wendland. "Was verhindert werden muss ist, dass diese Brücke für den Schwerlasttransport freigegeben wird. Fragen darf man sich zudem, warum die Brücke bei Hohenwutzen nicht für den Schwerlasttransport geöffnet wird. Diese ist für 40-Tonner zugelassen", betont der Manschnower.