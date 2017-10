Sprung in die 3. Liga

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Spiel gegen den TSV Nord Harrislee hat Anne Sass ihren Einstieg beim Handball-Drittligisten Frankfurter HC gegeben. Die 26-jährige Torhüterin wurde auf Bitte des FHC vor zwei Wochen vom HSC 2000 Frankfurt freigegeben, nachdem Ronja Nühse nach einer Ellenbogen-Operation vier Monate pausieren muss und mit Mandy Schneider allein die Saison nicht zu leisten ist.

Anne Sass hatte als Jugendliche bei der BSG Stahl Eisenhüttenstadt mit dem Handball-Spiel begonnen und es unter Trainer Heiko Hillebrand bei den Frauen bis in die Brandenburgliga geschafft. Nach ihrer Babypause folgte sie mit einigen Mannschaftskameradinnen ihm Anfang 2016 zum HSC 2000, wo sie wesentlichen Anteil am Aufstieg aus der Verbandsliga in diesem Jahr hatte.

"Für mich war es eine große Ehre, als mich mein Trainer gefragt hat, ob ich mir die Dritte Liga zutraue. Er hat mir Mut gemacht, diese Chance zu nutzen. Das Probetraining hat mir gefallen, aber es ist ein sehr großer Sprung", will sich Anne Sass dennoch der Herausforderung über zwei Ligen hinweg stellen.

Abgesehen davon, dass sie sich auf eine deutlich schnellere Spielweise einstellen muss, ist das Spiel mit Klister die größte Umstellung für sie. "Ich muss das Werfen fast neu lernen, bekomme das aber schon ganz gut hin", findet sie. In Dietmar Schmidt habe sie einen sehr guten Torwart-Trainer.

Die Familie hält der Heilerziehungspflegerin in einer Integrations-Kita in Eisenhüttenstadt den Rücken frei. Die Großeltern springen bei der Kindbetreuung ein, wenn auch ihr Freund Daniel Friedrich, Fußballer beim Landesligisten FSV Dynamo Eisenhüttenstadt, trainiert oder an den Wochenenden unterwegs ist.

Anne Sass ist damit neben Annekathrin Zacharias, ebenfalls aus Eisenhüttenstadt, die zweite Spielerin mit Kind beim FHC.