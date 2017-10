Zu Jupp Heynckes: Ein Rentner packt noch einmal an

Günther Marx

Frankfurt (Oder) (MOZ) Männerfreunde! Der FC Bayern ist in Not. Und was macht Uli Hoeneß? Er ruft seinen Kumpel Jupp Heynckes an. Einen 72 Jahre alten Ruheständler, der sich vor Jahren aus dem Trainergeschäft verabschiedet hat und nun wieder als Helfer in der Not nach München wechselt. Aber vom Fußball und der Bayern-Oper abgesehen, geht es hier auch darum: Ein Rentner packt nochmal an. Dass im Profi-Fußball besondere Tarife gelten - geschenkt.

Der Fall Heynckes ist bei aller Spezialität übertragbar auf das wirkliche Leben. In ihm spiegelt sich ein Stück gesellschaftlichen Wandels. Vor 20 Jahren war ein über 70-Jähriger ein alter und noch früher ein sehr alter Mensch. Das Bild der Alten indes hat sich verändert - in Kleidung und Habitus, im Wunsch, am Leben weiter teilzuhaben. Wer außerhalb der Hochsaison in Urlaub fährt, begegnet fast überall einem Heer von hochaktiven Menschen fortgeschrittenen Alters. Aber nicht wenige von ihnen sind nicht nur in ihrer Freizeit aktiv. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Männer und Frauen, die auch im Rentenalter noch arbeiten, auf mehr als 940 000 fast verdoppelt. Sicher, ein gutes Drittel tut es des Geldes wegen, weil die Rente nicht reicht. Die anderen aber, weil sie sich fit und leistungsfähig fühlen und einen gleitenden Übergang in den Ruhestand dem abrupten Ausstieg vorziehen.

Gewiss, für den vielzitierten Dachdecker, den Malocher vom Bau oder die Verkäuferin mag die Entscheidung anders ausfallen. Wer sich im Arbeitsleben "verbraucht" hat, soll in Rente gehen können - regulär oder früher. Wer indes weiterarbeiten will, der soll auch das tun können. Denn Arbeit - abseits von Stress und Belastung - strukturiert den Alltag, schafft Sinnerfüllung, hält viele in einem stabilen sozialen Umfeld. Man leistet einen Beitrag und wird gebraucht!

Rente mit 70? Die Debatte steckt voller Reizwörter. Unstrittig allerdings ist, dass die Gesellschaft älter wird, dass die umlagenfinanzierte Rentenversicherung Probleme bekommt, wenn die Schere zwischen Beitragszahlern und Leistungsbeziehern immer größer wird - und auch die Rentenbezugszeit immer länger. Was spricht nun dagegen, den Rentenbeginn nicht einfach nur nach hinten zu schieben, sondern weiter zu flexibilisieren - nach Wunsch und Willen der Betroffenen. Denn die Alten von heute bleiben lange Zeit erstaunlich jung, sind voller Lebensfreude und verfügen über Wissen und Erfahrung, an die Jüngere nicht heranreichen. Heynckes, übernehmen Sie.