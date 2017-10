MTV-Mission: Punkte machen!

Georgios Tsapanos

Altlandsberg (MOZ) Die Drittliga-Frauen des MTV Altlandsberg bekommen es am Wochenende zu Hause mit der Vertretung des SV Grün-Weiß Schwerin zu tun und haben nach zwei Pleiten zum Auftakt der Handball-Saison in Folge nur eine einzige Aufgabe: Punkte machen!

Ja, die beiden Niederlagen gegen Buxtehudes Zweite und gegen Henstedt-Ulzburg waren von den Verantwortlichen des MTV vernünftigerweise eingepreist worden. Das zu leugnen, wäre angesichts der unleugbaren Qualität beider Teams töricht. Dennoch war die Art und Weise wie verloren wurde und daraus folgend die Höhe der Niederlagen ernüchternd. Das zu leugnen, wäre mindestens ebenso töricht.

Der MTV auf dem vorletzten Tabellenplatz? Das ist nicht der Anspruch dieses Vereins und vor allem ist es nicht der Anspruch dieser Mannschaft, die um so vieles besser ist als es der aktuelle Rang vermuten ließe. Sie muss genau das am Sonnabend aber auch tatkräftig unter Beweis stellen. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Es wird schwierig? Ja, es wird schwierig. Schwerin ist keine einfach zu nehmende Truppe? Ja, Schwerin ist keine einfach zu nehmende Truppe.

Na und? Die Altlandsberger Frauen um Mannschaftskapitänin Martyna Rupp wissen, dass es am Sonnabend nur eine Option gibt: Ein Sieg muss her. Sie sind diesen Sieg ihren Sponsoren schuldig. Sie sind diesen Sieg ihren Fans schuldig. Sie sind diesen Sieg nicht zuletzt sich selbst schuldig. Achtung, die Partie beginnt schon um 15 Uhr in der Erlengrund-Halle

Etwas anders ist die Situation bei den Männern des MTV in der Oberliga Ostsee-Spree. Auch sie haben eine Heimspiel, treffen am Sonntag (Anwurf: 16 Uhr) auf Grün-Weiß Werder. Nach der knappen Niederlage gegen den Ludwigsfelder HC (24:25) erwartet die Männer des MTV Altlandsberg also die nächste schwierige Aufgabe.

MTV-Coach Tilo Leibrich bringt die Ausgangslage vor dem sonntäglichen Match gegen Werder schnörkellos auf den Punkt: "Werder, von viele vor Saisonstart gesagt haben, dass das nicht mehr die Mannschaft der Vorsaison sei, hat vergangenes Wochenende den Oberligameister der vergangenen Saison, den Lausitzer HC Cottbus, nach allen Regeln der Kunst zerlegt. 32:22, das ist eine Ansage."

Und dazu eine vor dem Hintergrund, dass Tilo Leibrichs Schützlinge ihre rechte Form in der neuen Spielzeit noch nicht gefunden zu haben scheinen. Vor allem in Sachen koordinierter Spielvortrag in Richtung gegnerisches Tor gibt es neben einigem Licht leider auch so manchen Schatten. In Ludwigsfelde waren es vor allem Dominic Witkowskis Siebenmeter-Treffer, die den MTV überhaupt im Spiel gehalten hatten. Aber darauf, dass alle Unparteiischen ähnlich freigiebig auf den Punkt zeigen, sollte man sich lieber nicht verlassen.

"Werder wird uns alles abverlangen", ahnt der Altlandsberger Übungsleiter und bereitet seine Spieler auf die bisher schwierigste Partie der Saison vor. Zumal beide Kontrahenten mit einem ausgeglichenen Punktekonto (4:4) an den Start gehen. Sie befinden sich derzeit im Niemandsland der Tabelle, denn der MTV ist Sechster, Werder liegt einen Rang dahinter. Beide haben bereits wichtige Punkte liegen lassen, die bei der Endabrechnung noch bitter weh tun könnten. Beide können sich angesichts der eigenen Ansprüche diese Großzügigkeit nicht mehr allzu oft leisten.

"Spieltag und Anwurfzeit mögen ungewöhnlich sein", spornt der MTV-Coach nicht zuletzt die Fans der Altlandsberger Männer an, "das Match wird mindestens so ungewöhnlich werden. Wir werden am Sonntag jeden Fan auf der Tribüne benötigen, um Werder auch in Sachen Atmosphäre von Anfang an deutlich zu machen, dass das kein Sonntagsspiel für sie werden wird."