Befragung im Parlament

Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Es ist ein Novum in der deutschen Parlamentsgeschichte: Zum ersten Mal haben die Chefs der drei deutschen Geheimdienste im Bundestag gemeinsam öffentlich Rede und Antwort gestanden.

Jahrzehntelang gehörte es zum Nimbus der drei deutschen Geheimdienste, ihr Innerstes zu verschleiern. Sogar die BND-Pressesprecher trugen bis vor knapp 20 Jahren noch Tarnnamen. Wenn die Chefs von Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst (BND) und Militärischem Abschirmdienst (MAD) das Parlament informierten, dann bisher nur über die neun Mitglieder des geheim tagenden Parlamentarischen Kontrollgremiums.

Nach Affären rund um den US-Geheimdienst NSA und seine Verwicklungen mit dem BND hat sich das Gremium jedoch Anfang des Jahres neue Regeln gegeben, die für mehr Transparenz sorgen sollen. Und dazu gehört, dass einmal im Jahr die Geheimdienstchefs von den neun Parlamentariern öffentlich befragt werden. Am Donnerstag war es soweit.

Eines war allerdings schon vorher klar: Die Eingeladenen gaben keine Verschlusssachen preis. "Die Geheimhaltung heben wir natürlich nicht auf", hatte Gremiumschef Clemens Binninger (CDU) zuvor erklärt. Dennoch gaben die drei Stunden erhellenden Einblick in die Denkmuster und Zwänge der drei Rheinländer. Etwa als Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen die Verantwortung seines Dienstes für den Fall des Weihnachtsmarktattentäters Anis Amri zurückwies. Immerhin sei er weder für dessen Einreise noch für seine diversen Asylanträge noch für seine Drogendelikte zuständig.

Oder wenn Maaßen vom Abgeordneten Uli Grötsch (SPD) nach seinem Wunschzettel für weitergehende Überwachungsmethoden befragt wurde. Er würde gern Zugriff auf Daten von Kommunikationsnetzwerken wie Telegram oder WhatsApp haben, sagte er. Oder auch die sogenannte IP-Adresse von Computern derjenigen Menschen erhalten, die sich gerade in Deutschland Enthauptungsvideos anschauen. "Die will ich abgleichen mit meinen Islamisten." So könnten gewaltbereite Salafisten leichter erkannt werden. Von zahlreichen Attentätern wisse man, dass sie zuvor solche Videos angeschaut hätten.

Der Präsident des Militärischen Abschirmdienstes, Christof Gramm, legte den Abgeordneten dar, dass er jährlich im Schnitt drei Islamisten in den Reihen der Bundeswehr enttarnt und wie er gegen Rechtsextreme im Militär vorgeht. Vor allem mit Prävention nämlich. Die sogenannten Neuen Rechten seien nicht mit Altnazis vergleichbar. Sie bewegten sich oft in der Grauzone zwischen starker Meinung und der Grenze zur Verfassungsfeindlichkeit.

Dass es in der Tiefe nicht zu neuen Erkenntnissen kam, hatte unter anderem mit den Regierungsvertretern zu tun, die ebenfalls im Saal saßen. Als der stellvertretende Gremiumschef André Hahn (Linke) etwa fragte, was es mit dem 400 Millionen Euro teuren Satellitensystem auf sich habe, das der Bundesnachrichtendienst anschaffen will, kam von der Regierungsbank ein Wink. Und schon durfte BND-Chef Bruno Kahl keine Einzelheiten nennen. Nur so viel: Es gehe darum, unabhängig von anderen Geheimdiensten eigene Ermittlungen anstellen zu können.