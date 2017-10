Protzener Sorgen werden größer

Gunnar Reblin

Protzen (RA) Mit drei Punkten aus vier Spielen ist der SV Protzen eher schleppend in die Fußball-Kreisliga-Saison gestartet. Für den Aufsteiger sind die Anforderungen in der neuen Spielklasse weitaus größer als noch zu Kreisklassen-Zeiten. Den bisher einzigen Dreier mit dem 5:1-Erfolg in Nackel haben die Protzener auch noch teuer bezahlt. In dieser Partie verletzte sich nämlich Kapitän Xaver Rehfeldt schwer. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit folgte sein Aufschrei. Die bittere Diagnose folgte kurz darauf: Riss der Achillessehne im linken Fuß. "Für uns ist das eine Tragödie, wie für Xaver selbst natürlich auch", so Tony Zubke aus dem Trainerteam, dem auch Christoph Röhr angehört. Rehfeldt zählt zu den Routiniers im Team, gilt als verlängerter Arm der Coaches auf dem Feld. Für ihn die Hinrunde beendet. Vielleicht fällt der Mittelfeldspieler sogar noch länger aus. Zuletzt bei der 0:5-Pleite gegen den Wustrau verfolgte Rehfeldt das Geschehen von der Bank aus, die Krücken eng am Mann. Und er sah, wie sein Team weitere Ausfälle hinnehmen musste. Libero Denny Lezynski sah Rot wegen einer Tätlichkeit, Stürmer Dirk Paschke-Wohlers verletzte sich am Fuß - zwei weitere Leistungsträger, die dem SVP wegbrechen. Jetzt steht eine Pokalpause an, ehe es am 15. Oktober zur punktlosen SG Linum geht.