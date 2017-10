Ende der Funkstille

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Gegenseitige Zusammenarbeit war für die Kreismusikschule Märkisch-Oderland und die Musikschule Hugo Distler bislang ein Fremdwort. Das soll nun anders werden. Die ersten gemeinsamen Auftritte sind im Rahmen der Märkischen Musiktage geplant.

Es ist ein neues Kapitel, das in den Beziehungen zwischen der Kreismusikschule MOL und der Musikschule Hugo Distler aufgeschlagen werden soll. Bislang gingen beide Einrichtungen eigene Wege, Verbindendes suchte man vergebens.

Wenn man nach den Gründen für die durch gegenseitige Ablehnung, individuelle Machtkämpfe und Eifersüchteleien charakterisierten Beziehungen der beiden Einrichtungen sucht, muss man in die Geschichte eintauchen. Der Musiker und Musikpädagoge Christian Braun hatte einst erfolgreich die Strausberger Musikschule aufgebaut. Bei der Kreisgebietsreform 1993 war ihm klar, dass er - nicht zuletzt wegen Differenzen mit der Kreisverwaltung - nicht die Leitung der neuen Kreismusikschule übertragen bekommen würde. So gründete er 1994 die von einem Trägerverein unterstützte Musikschule Hugo Distler, die später sein Sohn Alexander übernahm.

Der will eigentlich die Vergangenheit ruhen lassen. Er macht aber kein Hehl daraus, dass es allein personelle Probleme waren, die einer Zusammenarbeit entgegenstanden. Personelle Veränderungen hätten nun dazu geführt, "das die Chemie jetzt stimmt".

Alexander Saier kann und will zu Vergangenem nichts sagen, und richtet den Blick lieber nach vorn. Der neue Geschäftsführer der Kreismusikschule freut sich, dass die beiden anerkannten Musikschulen des Landes Brandenburg mit ihrer eingeleiteten Zusammenarbeit ein neues Kapitel aufschlagen werden. Dabei sieht er den Schwerpunkt bei den Großprojekten mit Ensembles. Diese gemeinsamen Auftritte in großem Rahmen kämen bei den Musikschülern ganz besonders gut an.

Als Zeitpunkt für den Beginn ihrer Kooperation haben Braun und Saier die bevorstehenden Märkischen Musiktage gewählt, die von der Musikschule Hugo Distler seit Jahren mit großem Erfolg ausgerichtet werden. Auch in diesem Jahr gibt es in dem Rahmen wieder einen Meisterkurs mit Musikwettbewerb für verschiedene Sparten.

Bei den verschiedenen Konzerten werden nun erstmals Schüler beider Musikschulen auftreten. Beide Schulleiter gehen davon aus, dass es nicht dabei bleiben wird. "Das ist der Einstieg in die inhaltliche Zusammenarbeit", gibt sich Alexander Saier hoffnungsfroh und Alexander Braun nickt.

Beide verweisen zum Beispiel auf die gemeinsame Begabtenförderung. So könnten Vertreter beider Musikschulen gemeinsam beim Wettbewerb Jugend musiziert betreut werden. Das sei effektiver und zudem kostengünstiger, auch für die Familien.

Beiden Leitern ist in dem Zusammenhang aber der Hinweis wichtig, dass es "keine Verschmelzung" geben werde. Ganz im Gegenteil. Jede Schule werde ihr eigenes Profil weiter stärken, wird betont.

Auf diese Weise wollen beide Einrichtungen von der künftigen Kooperation profitieren. So wie das zum Beispiel in Prenzlau und Angermünde schon seit Jahren erfolgreich praktiziert werde.

Weniger erfolgreich waren die beiden Musikschulen bei den Kreistagsabgeordneten in ihrem Bemühen, für die gemeinsamen Projekte Fördermittel bewilligt zu bekommen. Aber auch da sind Braun und Saier ganz optimistisch. Erst einmal wollen sie die ersten gemeinsamen Veranstaltungen erfolgreich über die Bühne bringen. "Danach sehen wir weiter", sagen sie.