Polizeibericht Schwedt vom 06.10.2017

LPG

Uckermark (In House) Promillefahrerrammt Leitplanke

Schwedt. Ein energischer Mann hat am Mittwochabend in Schwedt der Tour eines betrunkenen Autofahrers ein Ende gesetzt. Dieser war zuvor mit seinem Mazda ohne Licht in der Passower Chaussee aus Richtung Heinersdorf gefahren, hatte an einer Ampelkreuzung eine Leitplanke gerammt und war Richtung Breite Allee weiter gefahren, wo er versuchte, den Wagen zu wenden. Als der Mazda letztlich mitten auf der Straße stehen blieb, nahm sich der Passant des Fahrers an. Bei ihm stellten Polizisten einen Alkoholwert von 1,83 Promille fest. Gegen die Blutprobe wehrte sich der 63-Jährige zunächst, den Führerschein war er sofort los.

Beifahrerin bei Unfallschwer verletzt

Wallmow. Bei einem Unfall auf der L 25 ist am Mittwochnachmittag eine Frau schwer verletzt worden. Sie war Beifahrerin in einem VW Caddy, dessen Fahrer in Richtung Schmölln unterwegs war und kurz vor 16 Uhr mit einem Hyundai kollidierte, den er gerade überholen wollte, als dieser nach links in Richtung Wallmow abbog. Ein Hinweisschild wurde auch noch gerammt.

Schmierereienan der Hauswand

Schwedt. Offenbar in der Nacht zum Mittwoch ist einen Hausfassade in der Dr.- Theodor-Neubauer-Straße in Schwedt beschmiert worden. Polizisten entdeckten das Graffito, dessen Wortlaut „die Polizei schmähte“, wie es hieß. Es wurde sofort beseitigt.

Autokennzeichengestohlen

Prenzlau. Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch in Prenzlau von zwei Autos die Nummernschilder gestohlen. Die Wagen waren in der Stettiner Straße geparkt. Bei einem der Fahrzeuge wurden zudem zwei Reifen beschädigt. Der Schaden wird auf insgesamt rund 400 Euro geschätzt.

Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Templin. Unverrichteter Dinge mussten Einbrecher in Templin wieder abziehen. Sie wollten in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Weg der Solidarität eindringen, die Tür hielt aber sämtlichen Versuchen stand. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich.