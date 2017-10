Polizeibericht Eberswalde vom 06.10.2017

LPG

(In House) Betrüger in der Region weiter aktiv

Biesenthal. Mit der Masche eines falschen Polizisten oder hilfebedürftigen Verwandten versuchen Betrüger derzeit an vielen Orten der Region, ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. So versuchte eine Frau bei einem Biesenthaler Rentner, sich als Nichte auszugeben, die dringend Geld benötigt. In Wandlitz rief ein angeblicher LKA-Beamter einen Senior an, wollte Kontodatenund Vermögensverhältnisse abgleichen zur Sicherheit. Die Polizei warnt nochmals eindringlich davor, irgendwelche Daten oder auch nur die Anzahl von Familienmitgliedern am Telefon zu nennen.

Nazischmierereien entdeckt

Oderberg. Losungen und Symbole des Naziregimes entdeckten Zeugen am Mittwoch an einer Eisenbahnbrücke in Oderberg, erstatteten Anzeige bei der Polizei.Kriminalisten der Direktion Ost ermitteln.

Teile aus Audi demontiert

Eberswalde. Einen Audi A5 brachen in der Nacht zum Mittwoch unbekannte Täter in Eberswalde am Karl-Marx-Platz auf. Sie demontierten ein Steuergerät und verschwanden damit.

Auto erfasst Fußgänger

Bernau. Einen Unfall gab es am Mittwoch um 19 Uhr in der Bernauer Fichtestraße. Als ein 15-Jähriger die Straße überquerte, erfasste ihn ein VW. Mit schweren Verletzungen wurde der Jugendliche in ein Krankenhaus geflogen.