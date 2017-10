Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 06.10.2017

Karin Sandow

Frankfurt (In House) Auto verschwunden

Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, haben unbekannte Täter einen Pkw vom Typ Honda CRV gestohlen. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Berliner/Ecke Bergstraße. Der Wert des Autos wird auf 6000 Euro geschätzt.

12-Jähriger stürzt mit dem Rad

Am Klingetal wollte ein zwölfjähriger Fahrradfahrer am Mittwochnachmittag über eine Bordsteinkante fahren. Dabei stürzte er und zog sich eine schwere Verletzung zu. Der Schüler wurde im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Schleusung aufgedeckt

Bundespolizisten haben am Donnerstagmorgen die Einschleusung von vier Vietnamesen auf der Autobahn beendet. Die Frau und drei Männer saßen in einem Ford, der an der Anschlussstelle Frankfurt-Mitte kontrolliert wurde. Die Vietnamesen hatte keine Identitätsdokumente. Gegen sie wird ermittelt. Der 52-jährige Schleuser wurde vorläufig festgenommen.

Geblitzt wird heute unter anderem an der Heinrich-Zille-Straße in Richtung Rathenaustraße.