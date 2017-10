Polizeibericht Strausberg vom 06.10.2017

LR STR

Strausberg (In House) Garageneinbruchin Kirschallee

Strausberg. Wie der Polizei am Mittwoch angezeigt wurde, sind Unbekannte in eine Garage in der Kirschallee eingedrungen. Dort stahlen sie ein Elektrofahrrad, einen Trennschleifer sowie einen Akkuschrauber. Schaden: 1100 Euro.

Teures Motorradgestohlen

Strausberg. In der Nacht zum Mittwoch wurde von einem Abstellplatz in der Paul-Singer-Straße ein Motorrad der Marke BMWgestohlen. Schaden: 14 000 Euro.

Schaufenstereingeschlagen

Wriezen. Mittwoch wurde bei der Polizei angezeigt, dass in der Wilhelmstraße drei Schaufensterscheiben vonUnbekannten beschädigt worden seien. Die Scheiben waren teilweise gesplittert, zerkratzt und durchlöchert. Schaden: 8000 Euro.

Diebe bestehlenPilzsucher

Strausberg. Derzeit werden viele Diebstähle aus Autos angezeigt, die auf Parkplätzen abgestellt werden, derweil ihre Besitzer im Wald Pilze suchen. Die Polizei mahnt, keine Fenster offen und keine Wertgegenstände zurückzulassen.