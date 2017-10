Polizeibericht Freienwalde vom 06.10.2017

Andreas Wetzel

Freienwalde (In House) Anrufer scheitern mit Betrugsversuchen

Bad Freienwalde. Erneut wollten in der Region Betrüger per Telefon von Menschen Geld erbeuten, sind aber gescheitert. Insgesamt acht Einwohner von Bad Freienwalde, Leuenberg, Neumädewitz, Seelow, Lindendorf und Worin erhilten Anrufe von angeblichen Polizisten. Diese erklärten, dass soeben Diebe festgenommen worden seine, die Adresslisten mit den Namen der Betreffenden bei sich hatten. Deshalb müssten Vermögensverhältnisse geprüft werden. Die Angerufenen handelten richtig und wandten sich sofort an die Polizei.

Schaufenster beschädigt

Wriezen. In der Wriezener Wilhelmstraße sind drei Schaufensterscheiben von Unbekannten beschädigt worden. Das wurde der Polizei am Mittwoch angezeigt. Die Scheiben waren teilweise gesplittert, zerkratzt und durchlöchert. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Schlägerei zwischen Schülern

Neutrebbin. Auf einem Schulgelände im Kiebitzwinkel in Neutrebbin ist es am Mittwochmittag zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Schülern im Alter von 14 bis 18 Jahren gekommen. Dem war ein Streit zwischen zwei Jugendlichen vorausgegangen. Die Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.