Polizeibericht Neuruppin vom 06.10.2017

NEU

Neuruppin (In House) Mit Enkeltrickgescheitert

Wuthenow (RA) Eine unbekannte Anruferin hat am Mittwoch versucht, eine 85-jährige Wuthenowerin reinzulegen. Sie rief gegen 14 Uhr an, gab sich als Enkelin aus und erklärte, in den nächsten Stunden vorbeizukommen. Die Seniorin erkannte aber, dass die Stimme der Frau nicht mit der ihrer Enkelin übereinstimmte und rief die Polizei. Die Unbekannte meldete sich nicht mehr.

Wildschweinvors Auto gerannt

Neuruppin (RA) Eine 30-Jährige hat am Mittwochabend mit ihrem Auto ein Wildschwein erfasst. Es rannte gegen 22.20 Uhr am Neuruppiner Nymburk-Ring auf die Straße. Der Unfall endete recht glimpflich: das Auto blieb fahrbereit und das Tier rannte weiter.