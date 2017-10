Polizeibericht Strausberg vom 06.10.2017

Detlef Klementz

Strausberg (In House) Strausberg (MOZ) Die Polizei sucht nach einem Mann, der im Sommer am Straussee eine Frau tätlich angegriffen und belästigt hat. Laut Polizei ist die 51-Jährige am 18. Juli gegen 20 Uhr auf der Seepromenade beim Nordic Walking in Höhe Fischer Rinast gewesen, als ihr ein Mann entgegen kam. Als die Frau ein Geräusch hinter sich hörte, habe sie sich umgedreht und gesehen, dass der Mann ihr nun folgte, heißt es im Polizeibericht. Sie sei weitergelaufen und plötzlich von hinten umklammert worden. Der Mann habe sie auf einen Trampelpfad gezerrt und sie unsittlich angefasst. „Die 51-Jährige wehrte sich und schrie immer wieder um Hilfe, bis der Unbekannte ihr den Mund zuhielt“, so die Polizeimitteilung. Sie habe ihm in den Finger gebissen und konnte sich losreißen. Der Täter sei auf dem Trampelpfad in Richtung Umgehungsstraße geflüchtet.

Er wird als 35 bis 45 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß beschrieben. Er war korpulent, hatte kurze, dunkelbraune Haare und sprach Hochdeutsch. Er trug ein grünes T-Shirt und eine dunkelbraune Capri-Hose.

Hinweise nehmen die Polizei Strausberg oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Kontakt: Tel. 03341 3300