Polizeibericht Neuruppin vom 06.10.2017

Markus Kluge

Neuruppin (In House) Lindower Brandserie reißt nicht ab

Lindow (kus) In Lindow ist in der Nacht zu Donnerstag erneut gezündelt worden. Diesmal stand an der Arthur-Fleury-Straße ein Altkleidercontainer in Flammen. Da dieser neben einem Baum stand, wurde auch das Gewächs durch die Flammen beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Seit August hat es mehrfach Brände in der Stadt gegeben. Unter anderem waren Lauben, Unterstände, Autos und zuletzt Boote angezündet worden. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Brandstiftung.

Rotes Ruderboot gestohlen

Zechlinerhütte (RA) Ein rotes Ruderboot wurde in der Zeit vom 13. September bis zum 3. Oktober von einem Grundstück am Schlabornsee in Zechlinerhütte gestohlen worden. Der 54-jährige Besitzer meldete am Mittwochnachmittag den Diebstahl im Polizeirevier. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Lagerhalle aufgebrochen

Lindow (RA) Eine Lagerhalle auf einem Lindower Firmengelände an der Ernst-Thälmann.Straße ist zwischen dem 29. September und dem 4. Oktober aufgebrochen wurden. In dem Gebäude wurde auch ein Transporter geknackt. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Kriminaltechniker sicherten Spuren.