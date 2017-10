Zu Geheimdiensten: Ein Auge auf die Wächter

Stefan Kegel

Frankfurt (Oder) (MOZ) Was Geheimdienstarbeit für Blüten treiben kann, haben uns die Skandale rund um die NSA in den USA genauso vor Augen geführt wie die Abhöraktionen des britischen GCHQ. Eine wirksame Kontrolle ist also gerade dort wichtig, wo sonst nie Licht hinfällt. In Deutschland gibt es neun Parlamentarier, die als Kontrollgremium den deutschen Nachrichtendiensten auf die Finger sehen. Immerhin sollen diese Behörden einen Staat beschützen, dessen Regeln der Bundestag vorgibt.

Das Gremium baut seine Kontrollmechanismen seit Anfang des Jahres aus, erhält mehr unterstützendes Personal und hat neue Ideen in petto. Die öffentliche Befragung der drei Geheimdienstchefs, die künftig einmal pro Jahr stattfinden soll, ist eine davon. Und in der Tat hat die Bevölkerung am Donnerstag erstmals Einblick in den sonst verschlossenen Kosmos der drei geheimen Demokratie-Wächter erhalten. Diese Art der Befragung krankt leider daran, dass nur das Kontrollgremium selbst die Fragen stellt - und Antworten bekommt, die es bereits kennt. Um wie viel lebendiger wäre eine Debatte mit mehr Abgeordneten!

Und doch ist der Auftritt mehr als eine Show. Er holt BND, MAD und BfV aus der Geheimecke und macht auch öffentlich klar, wem sie Rechenschaft schulden: dem Volk.