Einstige Cindy aus Marzahn macht jetzt Mode

dpa-infocom

Berlin (dpa) Die als Cindy aus Marzahn bekannt gewordene Kabarettistin Ilka Bessin hat sich oft über Mode geärgert - und macht jetzt selbst welche.

«Ich war genervt, dass es die schönen Sachen, die meine Freundinnen kauften, nie in meiner Größe gab», sagte die 45-Jährige am Donnerstag zum Verkaufsstart ihrer ersten Kollektion. Privat habe sie noch nie im pinkfarbenen Jogginganzug herumlaufen wollen, sondern «up to date und feminin aussehen».

Ihr Label für Mode ab Größe 42 trägt den Namen «Bessin». Die Entertainerin, die aus dem brandenburgischen Luckenwalde stammt, macht weiter Comedy, 2018 steht laut Angaben eine Tour auf dem Programm. Die Rolle der Cindy aus Marzahn hat sie 2016 abgelegt.